Dinamani
மகளிர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவு; தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு! - ராகுல்தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு எதிர்ப்பு: தனிப்பட்ட இயக்கத்தின் போராட்டம் அல்ல; தமிழ்நாட்டின் போராட்டம் - மு.க. ஸ்டாலின்பாக். மூலம் அமெரிக்காவுடன் தொடரும் பேச்சு! - ஈரான் அரசு அறிவிப்பு!அதிமுக அரசின் ஏதாவது ஒரு சாதனையைக் கூறி பழனிசாமியால் ஓட்டு கேட்க முடியுமா? மு.க. ஸ்டாலின்தேர்தல் முக்கியமல்ல, சுயமரியாதையே முக்கியம் : மு.க. ஸ்டாலின் உ.பி.யில் 17 வயது சிறுமிக்கு கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை! தூக்கிட்டுத் தற்கொலை!சிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடுமீஞ்சூரில் மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்! அரிவாளால் வெட்டிய இளைஞர்கள்! திமுக தோற்க வேண்டும் என ராகுல் நினைக்கிறார்: அண்ணாமலை பேச்சுதொகுதி மறுவரையறை! தமிழ்நாட்டில் நாளை கருப்புக் கொடிப் போராட்டம்! - மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
புதுதில்லி

அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளா்ச்சிக்கான கருவி ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பம்: குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன்

News image

குடியரசு துணைத்தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் - கோப்புப் படம்

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 10:38 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளா்ச்சிக்கான கருவி செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏ.ஐ.) தொழில்நுட்பம் என்று குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளாா்.

தில்லியில் 5-ஆவது டாக்டா் ராஜேந்திர பிரசாத் நினைவு கருத்தரங்கில், ‘நல்ல நிா்வாகத்துக்காக ஏ.ஐ.’ என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கு நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொண்டு சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் பேசியதாவது:

அனைவரையும் உள்ளடக்கியதே வளா்ந்த இந்தியா. அந்த வளா்ந்த இந்தியாவை கட்டமைக்கும் சாதனமே செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம். இந்த தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தும் முன்னணி நாடாக இந்தியா உள்ளது. இது ‘சப்க சாத், சப்க விகாஸ் (அனைவருடனும் இணைந்து, அனைவருக்குமா வளா்ச்சி)’ என்ற தொலைநோக்கை திட்ட்தை வலுப்படுத்தும். செயற்கை நுண்ணறிவு என்பது வெறும் தொழில்நுட்பப் புரட்சியாகாது. அது மனிதப் புரட்சியாகும்.

இந்தத் தொழில்நுட்பம் தற்போது அனைத்துத் துறைகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுகாதாரத் துறையில் அந்தத் தொழில்நுட்பம், காசநோயை கண்டுபிடிக்கவும், எக்ஸ்ரே சாதனங்களிலும் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. அதேபோல் தொலைபேசி வழியிலான மருத்துவ சேவையை வழங்கும் ‘இ-சஞ்சீவினி’ போன்ற தளங்களிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

விவசாயம், சிறு குறு தொழில், சைபா் பாதுகாப்பு, நீதித் துறை, நிா்வாக அமைப்புகளிலும் இந்தத் தொழில்நுட்பம் தற்போது குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றாா்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

