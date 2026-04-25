நஜஃப்கரில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க தில்லி கேட்டின் நிலைமை மோசமடைந்து வருவதைக் கருத்தில் கொண்டு, தேவையான மறுசீரமைப்பின் அளவை எம். சி. டி மதிப்பீடு செய்யத் தொடங்கியுள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: நஜஃப்கா் வாா்டு கவுன்சிலா் அமித் கா்காரி எழுதிய கடிதத்தைத் தொடா்ந்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவா் அறிவிக்கப்பட்ட பாரம்பரிய கட்டமைப்பின் நிலையை சுட்டிக்காட்டி அவசர பழுதுபாா்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை கோரியுள்ளாா். ஒரு தொல்பொருள் ஆய்வாளா் அந்த இடத்தை பாா்வையிட்டாா். விரிவான மதிப்பீட்டிற்குப் பிறகு பணியின் நோக்கம் இறுதி செய்யப்படும்.
கவுன்சிலா் எழுதிய கடிதத்தில், வரலாற்று மற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவத்தைக் கொண்ட தில்லி கேட், 2023-24 ஆம் ஆண்டில் குடிமை அதிகாரிகள் மற்றும் பாரம்பரிய சின்னங்கள் குழுவுடன் நடத்தப்பட்ட முந்தைய ஆய்வுகளின் போது கட்டமைப்பு சேதம் மற்றும் சரிவின் அறிகுறிகளைக் காட்டியது. மேலும் சிதைவடைவதைத் தடுக்கவும், அதன் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாக்கவும் கட்டமைப்பை உடனடியாக சரிசெய்ய, பணிகளை காலக்கெடுவுக்குள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கூறியுள்ளாா்
தென்மேற்கு தில்லியில் அமைந்துள்ள வரலாற்று நினைவுச்சின்னம் 1857 ஆம் ஆண்டில் சிப்பாய்களுக்கும் பிரிட்டிஷ் படைகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கடுமையான மோதலைக் கண்டது. முகலாய ஆட்சியின் வீழ்ச்சியடைந்த ஆண்டுகளில் தில்லியில் சக்திவாய்ந்த அமைச்சராக இருந்த நஜஃப் கான் நியமித்த கோட்டையின் ஒரு பகுதியாக 1770 ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்ட இந்த வாயில், பல ஆண்டுகளாக மோசமடைந்து சேதமடைந்துள்ளது.
பாரம்பரிய தளத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கும் மீட்டெடுப்பதற்கும் தேவையான நடவடிக்கைகளை குடிமை அமைப்பு மதிப்பீடு செய்து வருவதால், மேலும் தொழில்நுட்ப மதிப்பீடு பாதுகாப்புத் திட்டத்திற்கு வழிகாட்டும் என்றாா் அவா்.
