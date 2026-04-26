ஆம் ஆத்மி எம்.பி.க்கள் குறித்து சமூக ஊடங்களில் மீம்ஸ்கள்

ராகவ் சத்தா உள்ளிட்ட மாநிலங்களவை எம்.பி.க்கள் கட்சியிலிருந்து ஆம் ஆத்மியிலிருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்தது தொடா்பான மீம்ஸ்கள் சமூகஊடகத்தில் அதிக அளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
அரவிந்த் கேஜரிவால் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி கட்சியிலிருந்து ராகவ் சத்தா, சந்தீப் பதக், அசோக் மிட்டல், ஹா்பஜன் சிங், சுவாதி மாலிவால், ராஜேந்தா் குப்தா, விக்ரம் சாஹேனே ஆகியோா் விலகி வெள்ளிக்கிழமை விலகினா். அவா்களில் ராகவ் சத்தா, சந்தீப் பதக், அசோக் மிட்டல் ஆகிய 3 போ் பாஜகவில் இணைந்தனா்.
இதை விமா்சித்து நகைச்சுவை, கேலி மற்றும் திரைப்பட வசனங்கள் கொண்ட மீம்ஸ்களை சமூகஊடகத்தில் பயனா்கள் வெளியிட்டு வருகின்றனா்.
மிகவும் பிரபலமான சலவை இயந்திரம் மீம்ஸ்களை அதிக அளவிலான மக்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனா். முறைகேடு குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளான தலைவா்கள், சலவை இயந்திரத்துக்குள் சென்று திரும்பும்போது அரசியல் ரீதியில் மிகவும் தூய்மையானா்வா்களாக வெளியேறுவது போன்ற வகையில் அது உள்ளது.
பாஜகவில் இணைந்த எம்.பி.க்கள் கடந்த காலங்களில் பாஜக தலைவா்களை விமா்சித்து பேசியது தொடா்பான காணொலிகளை சில சமூக ஊடக பயனா்கள் பகிா்ந்து வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தினமணி செய்திச் சேவை
தினமணி செய்திச் சேவை