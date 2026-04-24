Dinamani
ராகவ் சத்தா உள்பட ஆம் ஆத்மியின் 7 எம்பிக்கள் பாஜகவில் இணைகின்றனர்!

ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ராகவ் சத்தா பாஜகவில் இணைந்துள்ளார்...

ராகவ் சத்தா, ஹர்பஜன் சிங் உள்பட ஆம் ஆத்மி கட்சியின் 7 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் பாஜகவில் இணைகின்றனர்... - கோப்புப் படம்

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 11:42 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ராகவ் சத்தா பாஜகவில் இணைவதாக அறிவித்துள்ளார்.

ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினரான ராகவ் சத்தா அக்கட்சியின் மேலும் 7 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுடன் பாஜகவில் இணைவதாக இன்று (ஏப். 24) தெரிவித்துள்ளார்.

இதுபற்றி, செய்தியாளர்களுடன் அவர் பேசியதாவது:

“இந்திய அரசியலமைப்பின்படி ஒரு கட்சியின் மூன்றில் இருபங்கு எம்பிக்கள் மற்றொரு கட்சியில் இணைய முடியும். ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மொத்தமுள்ள 10 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களில் 7 பேர் பாஜகவில் இணைகிறோம்.

இந்த நடவடிக்கை குறித்த கடிதம் மற்றும் உரிய ஆவணங்களை மாநிலங்களவைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனிடம் சமர்ப்பித்துள்ளோம்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, ராகவ் சத்தாவுடன் ஆம் ஆத்மியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களான சந்தீப் பதாக், ஹர்பஜன் சிங், ராஜேந்திர குப்தா, விக்ரம் சஹ்னி, சுவாதி மலிவால் மற்றும் அசோக் மிட்டல் ஆகியோரும் பாஜகவில் இணைவதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

Summary

7 Aam Aadmi Party Rajya Sabha members including Raghav Chadha are joining the BJP.

பஞ்சாபை பாதிக்கும் பிரச்னைகள் குறித்து பேசியது என்ன? காணொளியை பகிா்ந்த ராகவ் சத்தா

வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress
வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress

வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu
வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

