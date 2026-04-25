வடமேற்கு தில்லியின் ஜஹாங்கீா்புரி பகுதியில் 17 வயது சிறுவன் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் தொடா்புடைய ஒரு நபரையும் அவரது இரண்டு மகன்களையும் தில்லி காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் ஷேக் இஷாக் (52), அவரது மகன்கள் தில்ஷாத் (29) மற்றும் இா்பான் (22) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் அவா்கள் தேடப்பட்டனா். ஏப்ரல் 5 ஆம் தேதி ரிக்ஷா நிறுத்துமிடம் அருகே அமா்ந்திருந்த ராம்லீலா மைதானத்தில் குற்றஞ்சாாட்டப்பட்டவா் ஹஸ்மதை பல முறை கத்தியால் குத்தியபோது இந்த சம்பவம் நடந்தது.
பாதிக்கப்பட்டவா் அவரது சகோதரரால் பாபு ஜக்ஜீவன் ராம் நினைவு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா், அங்கு அவா் இறந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கில் போலீஸாா் முன்பு ஒரு ஆணையும் ஒரு சிறுவனையும் கைது செய்தனா். விசாரணையின் போது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருக்கு இறந்தவா் மற்றும் அவரது சகோதரருடன் சில முன் பகை இருந்ததை போலீஸாா் கண்டறிந்தனா்.
மூவரும் கைது செய்யப்படுவதைத் தவிா்த்து, தில்லிக்கும் உத்தரபிரதேசத்தில் உள்ள லோனிக்கும் இடையில் தங்கள் மறைவிடங்களை அடிக்கடி மாற்றிக் கொண்டிருந்தனா். குறிப்பிட்ட தகவல்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பின் அடிப்படையில், குற்றப்பிரிவு குழு லோனியில் உள்ள சபாப்பூா் சுரங்கப்பாதை அருகே குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களைக் கண்டுபிடித்து கைது செய்தது.
மூவரும் கைது செய்யப்பட்டு மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.
தொடர்புடையது
தில்லி - என்சிஆா் பகுதியில் தாக்குதல், படுகொலைக்கு திட்டமிட்டதாக இரு ஐஎஸ்ஐ முகவா்கள் கைது
உ.பி.யில் சொத்து தரகா் கொலை: இரு சகோதரா்கள் தில்லியில் கைது
இணையவழி மோசடி கும்பல் சிக்கியது: வங்கி ஊழியா் உள்பட 3 போ் கைது
வேட்பாளா் உள்பட 17 போ் கைது
வீடியோக்கள்
கன்னக்குழியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
தினமணி செய்திச் சேவை
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
தினமணி செய்திச் சேவை