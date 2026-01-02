தில்லி காவல் ஆணையகரத்தைப் பாா்வையிட்ட நேபாள காவல் துறை பயிற்சி அதிகாரிகள்
பெருநகரங்களில் காவல் துறை கையாளும் உத்திகள் மற்றும் பயிற்சித் திட்டங்கள் குறித்து அறிந்து கொள்ளும் வகையில் தில்லி காவல் ஆணையரகத்தை நோபாள காவல் துறையின் 25 போ் அடங்கிய குழு பாா்வையிட்டதாக அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
நேபாளத்தின் காவல் தலைமை மற்றும் பணியாளா் பாடத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மொத்தம் 17 பயிற்சி அதிகாரிகள் மற்றும் அவா்களுடைய 8 ஆசிரியா்களை உள்ளடக்கிய குழு தில்லி வந்தது. வெளிநாடுகளில் உள்ள காவல் துறை கட்டமைப்பை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் காவல் பணிக்கான திறன்களை மேம்படுத்துவது இந்தப் பாடத்தின் நோக்கமாகும்.
காவல் ஆணையரகத்தைப் பாா்வையிட்ட அந்தக் குழுவினா், தில்லி காவல் ஆணையா் சதீஷ் கோல்ச்சாவை சந்தித்து கலந்துரையாடினா். தில்லியில் சட்டம்-ஒழுங்கைப் பராமரிக்க காவல் துறை எடுத்தும் வரும் நடவடிக்கைகள், பெரும் மக்கள் கூட்டத்தை கையாள்வது, பாதுகாப்புச் சவால்களுக்கு எதிா்வினையாற்றுதல் ஆகியவை குறித்து தில்லி காவல் ஆணையா் அந்தக் குழுவிடம் விளக்கமளித்தாா்.
தில்லியில் புதிய காவலா்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பது குறித்து சிறப்பு ஆணையா் அதுல் கதியாா், நேபாள பிரதிநிகளுக்கு விளக்கமளித்தாா். இந்தக் கலந்துரையாடலின்போது தில்லி காவல் பயிற்சி அகாதெமியின் இணை இயக்குநா் ஆசிஃப் முகமது அலி, துணை இயக்குநா் முகமது அலி ஆகியோா் இந்த நிகழ்வின்போது உடனிருந்தனா்.
காவல் ஆணையரகத்தில் உள்ள சமூவவலைதள மையம், உடல்பயிற்சிக் கூடம், நூலகம் மற்றும் பிற முக்கிய பகுதிகளை நேபாள குழுவினா் பாா்வையிட்டனா்.
தில்லியில் உள்ள குறிப்பிட்ட காவல் நிலையங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து மண்டலங்களை இந்தக் குழுவினா் அடுத்த சில தினங்களில் ஆய்வுசெய்ய உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.