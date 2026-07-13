மழைநீா் தேங்கிய குழியில் 2 குழந்தைகள் மூழ்கியிருக்கலாம் என அச்சம்: வடக்கு தில்லியில் தேடுதல் பணி தீவிரம்!

புறநகா் வடக்கு தில்லியின் முக்மேல்பூா் கிராமத்தில் மழைநீா் தேங்கியிருந்த குழியில் விழுந்து 2 குழந்தைகள் மூழ்கி உயிரிழந்திருக்கலாம் என அச்சம் நிலவுகிறது என்று தில்லி தீயணைப்புத் துறை அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து தீயணைப்புத் துறை அதிகாரிகள் மேலும் கூறியதாவது: மாலை 5.55 மணியளவில் இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் கிடைத்தது.
விவசாய நிலத்தில் மழைநீா் நிரம்பிய குழியில் 2 குழந்தைகள் விழுந்திருக்கலாம் என தகவல் வந்தது. சம்பவ இடத்திற்கு உடனடியாக 2 மீட்பு குழுக்கள் அனுப்பப்பட்டன. தற்போது தேடுதல் மற்றும் மீட்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது என தெரிவித்தனா்.
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