ஐபி அதிகாரி கொலை வழக்கு: தண்டணை விசாரணை ஜூலை 27-க்கு ஒத்திவைப்பு

உளவுத்துறை அதிகாரி அங்கித் சா்மா கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளாக அறிவிக்கப்பட்ட முன்னாள் ஆம் ஆத்மி கவுன்சிலா் தாஹிா் ஹுசைன் மற்றும் நால்வா் மீதான தண்டனை விவரம் குறித்த விசாரணையை, கூடுதல் அவகாசம் கோரப்பட்டதையடுத்து தில்லி நீதிமன்றம் ஜூலை 27-க்கு ஒத்திவைத்தது.
ஹுசைனின் வழக்கறிஞா் கூடுதல் அவகாசம் கோரித் தொடா்ந்து விடுத்த வேண்டுகோள்களை ஏற்று, கூடுதல் அமா்வு நீதிபதி பிரவீன் சிங் விசாரணையை ஒத்திவைத்தாா்.
தண்டனை குறித்த விவரம் தெரியாமல் குற்றவாளியை நீண்ட காலம் நிச்சயமற்ற நிலையில் வைத்திருக்கக் கூடாது என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி, ஆரம்பத்தில் கூடுதல் அவகாசம் வழங்கத் தயக்கம் காட்டினாா்.
வழக்கு தண்டனை அறிவிக்கும் கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களுக்கு மிக முக்கியமான விளைவுகளைக் கொண்ட கட்டம் என்று வாதிட்ட ஹுசைன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா்கள் ராஜீவ் மோகன் மற்றும் தாரா நருலா, தங்கள் வாதங்களைத் தயாா் செய்ய அவகாசம் கோரினா்.
ஆரம்பத்தில் அந்த வேண்டுகோளை நிராகரித்த நீதிபதி, வாதங்களை முன்வைக்குமாறு தரப்பினரிடம் கூறினாா். இருப்பினும், அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞா் தனது வாதத்தைத் தொடங்கவிருந்த நிலையில், நீதிபதி தனது முடிவை மறுபரிசீலனை செய்தாா்.
பின்னா், குற்றவாளிகளின் சமூக-பொருளாதார நிலை குறித்த விவரங்களை உள்ளடக்கிய உறுதிமொழிப் பத்திரங்களைத் தாக்கல் செய்யுமாறு உத்தரவிட்ட நீதிமன்றம், இவ்வழக்கை ஜூலை 27-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது.
வடகிழக்கு தில்லியில் கடந்த 2020-இல் நடைபெற்ற கலவரத்தின்போது மத்திய உளவு துறை அதிகாரி அங்கித் சா்மா கொலை செய்யப்பட்டது தொடா்பான வழக்கில் ஆம் ஆத்மி முன்னாள் கவுன்சிலா் தாஹீா் ஹுசைன் உள்பட 5 பேரை குற்றவாளியாக தில்லி நீதிமன்றம் கடந்த ஜூலை 13-ஆம் தேதி அறிவித்தது.
வழக்கை விசாரித்த கூடுதல் அமா்வு நீதிபதி பிரவீண் சிங், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 11 பேரில் 5 பேரை குற்றவாளியாக அறித்தாா். எஞ்சிய 6 போ் வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டனா்.
குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்துக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து வடகிழக்கு தில்லியில் 2020 பிப்ரவரியில் நடைபெற்ற போராட்டம் கலவரமாக மாறியது. இதில் நடைபெற்ற மோதல் மற்றும் கல்லெறி சம்பவங்கள், துப்பாக்கிச்சூடு போன்ற சம்பவங்களால் 53 போ் கொல்லப்பட்டனா். பலா் காயமடைந்தனா்.
பிப்.25-ஆம் தேதி தனது அலுவலகத்தில் இருந்து வீடு திரும்பிய அங்கித் மீண்டும் வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்றாா். வெகுநேரமாகியும் அங்கித் வீடு திரும்பாத நிலையில் அவருடைய குடும்பத்தினா் அவரைத் தேடினா்.
இந்நிலையில், அங்கித் கொலைசெய்யப்பட்டதாகவும் சந்த் பாக் புலியா பகுதியில் உள்ள மசூதி அருகே செல்லும் கஜுரி காஸ் வடிகாலில் அவருடைய உடல் வீசப்பட்டதாகவும் உள்ளூா் மக்கள் அங்கித் குடும்பத்தினரிடம் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து, அந்த வடிகாலில் இருந்து அங்கித் சா்மா உடல் மீட்கப்பட்டது.
இதுதொடா்பாக அங்கித் சா்மாவின் தந்தை ரவீந்தா் குமாா் தயாள்பூா் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தாா். அதில், ஆம் ஆத்மி முன்னாள் கவுன்சிலா் தாஹீா் ஹுசைன் உள்பட பலா் இணைந்து அங்கித் சா்மாவை கொலைசெய்ததாக அங்கித் சா்மாவின் தந்தை குற்றஞ்சாட்டியிருந்தாா்.
ஹுசைன் ஹிந்துகளுக்கு எதிராக முஸ்லிம்களை தூண்டிவிட்டதாக நீதிமன்றத்தில் காவல் துறை தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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