தெற்கு தில்லியில் மரம் மீது காா் மோதி விபத்து: 6 போ் காயம்

தெற்கு தில்லியின் மாளவியா நகா் மெட்ரோ நிலையம் அருகே அதிவேகமாக வந்த காா் மரத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் பெண் உள்பட 6 போ் காயமடைந்தனா்.
இதுகுறித்து காவல் துறையினா் கூறியதாவது: சாகேத் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது. ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த வாகனம் மரத்தின் மீது மோதியது. ஒரு பெண் உள்பட வாகனத்தில் இருந்த 6 போ் காயமடைந்த நிலையில், அவா்கள் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டனா். வாகனத்திலிருந்து பல பீா் பாட்டில்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டதால், விபத்துக்கு முன் அவா்கள் மது அருந்தியிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. இது தொடா்பாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என தெரிவித்தனா்.
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