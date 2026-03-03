தில்லி காவல்துறையில் செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு பெரிய மாற்றம் காணப்பட்டது. நகர அரசு 50 ஐபிஎஸ் மற்றும் 20 டேனிப்ஸ் (தில்லி, அந்தமான் நிகோபாா் தீவுகள், லட்சத்தீவு, தாமன் மற்றும் டியூ, தாதா் நகா் ஹவேலி காவல் பணி) அதிகாரிகளை முக்கியப் பதவிகளில் உடனடியாக இடமாற்றம் செய்து பணியமா்த்த உத்தரவிடப்பட்டதாக அதிகாரப்பூா்வ உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
துணை நிலை ஆளுநா் வி.கே.சக்ஸானாவின் ஒப்புதலுடன் வெளியிடப்பட்ட இந்த உத்தரவு, சிறப்பு ஆணையா்கள், கூட்டு ஆணையா்கள், கூடுதல் ஆணையா்கள் மற்றும் துணை காவல் ஆணையா்கள் உள்ளிட்ட நிலைகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது. இது மாவட்ட காவல், குற்றம், போக்குவரத்து, பாதுகாப்பு மற்றும் சிறப்பு பிரிவுகளை பாதித்தது.
மூத்த நிலை மாற்றங்களில், சஞ்சய் குமாா் ஜெயின் காவல் ஆணையரின் சிறப்புப் பணி அதிகாரியாக (ஓஎஸ்டி) நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். இணை காவல் ஆணையா் (தொழில்நுட்பம்) கூடுதல் பொறுப்புடன், காவல் ஆணையா் (போக்குவரத்து) இணை ஆணையா் கிம் கம்ஜிங் கூட்டு ஆயுதக் காவல் பதவியில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
ஆயுதக் காவல் படையில் கூடுதல் காவல் ஆணையராக இருந்த தீரஜ் குமாா் போதைப்பொருள் தடுப்புப் பணிக்குழு தலைவராக கூடுதல் காவல் ஆணையா் (குற்றம்) பதவிக்கு மாற்றப்படுகிறாா். அஜித் குமாா் சிங்லா கூட்டு காவல் ஆணையா் (கிழக்கு) ஆகவும், சஞ்சய் குமாா் தியாகி கூட்டு காவல் ஆணையா் (போக்குவரத்து) ஆகவும் பொறுப்பேற்கிறாா்.
கூடுதல் ஆணையா் மட்டத்தில், மோனிகா பரத்வாஜ் போக்குவரத்திலிருந்து கூடுதல் காவல் ஆணையா் (ஐஎஃப்எஸ்ஓ) பதவிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளாா். அதே நேரத்தில் விஜ்யந்த ஆா்யா கூடுதல் காவல் ஆணையா் (போக்குவரத்து) ஆகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். சத்ய வீா் கட்டாராவுக்கு கூடுதல் காவல் ஆணையா் (ஆட்சோ்ப்பு) பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நிதின் வல்சன் கூடுதல் காவல் ஆணையா் (தொழில்நுட்பம்) பதவிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளாா். அபிஷேக் தானியா கூடுதல் காவல் ஆணையா் (குற்றம்) ஆக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். மாவட்ட அளவிலான பல மாற்றங்களும் அறிவிக்கப்பட்டன. காவல் துணை ஆணையா் (வெளிப்புறம்) ஆக பணியாற்றி வந்த சச்சின் சா்மா, புதுதில்லி காவல் துணை ஆணையராகவும், போக்குவரத்து காவல் துணை ஆணையா் சஷாங்க் ஜெய்ஸ்வால் ரோஹிணி போக்குவரத்துக் காவல் துணை ஆணையராக மாற்றப்பட்டுள்ளாா்.
ராஜீவ் குமாா் கிழக்கு தில்லி துணை காவல் ஆணையராகவும், குஷால் பால் சிங் துவாரகா துணை காவல் ஆணையராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். ராஜேந்திர பிரசாத் மீனா ஷாஹ்தரா துணை காவல் ஆணையராகவும், அகன்க்ஷா யாதவ் வடமேற்கு தில்லி துணை காவல் ஆணையராகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளனா். விக்ரம் சிங் தில்லி வெளிப்புறப் பகுதி காவல் துணை ஆணையராகவும், அனந்த் மிட்டல் தெற்கு தில்லி காவல் துணை ஆணையராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். ரோஹித் ராஜ்பீா் சிங் மத்திய தில்லி காவல் துணை ஆணையராக பொறுப்பேற்றுள்ளாா்.
பல பிரிவுகளில் குளறுபடிகள் ஏற்பட்டுள்ளன. தெற்கு தில்லி காவல் துணை ஆணையராகப் பணியாற்றிய அங்கித் சௌகான் சிறப்புப் பிரிவு காவல் துணை ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். துவாரகா காவல் துணை ஆணையராக இருந்த அங்கித் குமாா் சிங்கிற்கு விஜிலன்ஸில் காவல் துணை ஆணையா் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சோபித் டி சக்சேனா போக்குவரத்து காவல் துணை ஆணையராக பொறுப்பேற்கிறாா். பாரத் ரெட்டி பொம்ம ரெட்டி ரயில்வே காவல் துணை ஆணையராக பொறுப்பேற்கின்றனா். மெட்ரோ காவல் துணை ஆணையா் கூடுதல் பொறுப்பையும் அவா் வகிக்கிறாா்.
மற்ற முக்கிய பதவிகளில், சுதான்ஷு வா்மா டிசிபி (பாதுகாப்பு-பிரதமா்), சந்தீப் குப்தா டிசிபி (போக்குவரத்து), வினீத் குமாா் டிசிபி (தொழில்நுட்பம் மற்றும் பிஐ) மற்றும் சுமித் குமாா் ஜா டிசிபி (சிபியின் செயலகம்-குற்றம்) என நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
டேனிப்ஸ் (தில்லி, அந்தமான் நிகோபாா் தீவுகள், லட்சத்தீவு, தாமன் மற்றும் டியூ, தாதா் நகா் ஹவேலி காவல் பணி) கேடரில், ஷாஹ்தாரா, வடக்கு, வெளி, தென்கிழக்கு மற்றும் ரோஹிணி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தற்போதைய கடமை-பொறுப்பு ஏற்பாடுகளில் பல காவல் துணை ஆணையா்களுக்கு கூடுதல் டிசிபி பொறுப்புகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இது பரந்த நிா்வாகப் பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாகும்.
இந்த மறுசீரமைப்பில் மூத்த இந்திய காவல் சேவை (ஐபிஎஸ்) அதிகாரிகளான வீரேந்தா் சிங், டிஜி (உள்நாட்டுக் காவல்படை), ஆனந்த் மோகன், டிஜி (சிறைச்சாலைகள்) பதவிக்கும், சுரேந்திர சிங் யாதவ், டிஜி (சிவில் பாதுகாப்பு) பதவிக்கும் மாற்றப்பட்டுள்ளனா்.
இந்த பெரிய அளவிலான மாற்றம் நிா்வாகத்தை நெறிப்படுத்துவதையும், தேசிய தலைநகரில் உள்ள மாவட்டங்கள் மற்றும் சிறப்புப் பிரிவுகளில் காவல் பணியை வலுப்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்று ஒரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
