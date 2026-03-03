Dinamani
புதுதில்லி

மளிகை கடை உரிமையாளரிடம் ரூ.17 லட்சம் மோசடி: மூவா் கைது

வடமேற்கு தில்லியில் உள்ள ஒரு மளிகைக் கடை உரிமையாளரை பங்குச்சந்தை முதலீடுகள் என்ற சாக்குப் போக்கில் ரூ.17 லட்சம் மோசடி செய்ததாக 3 பேரை தில்லி காவல்துறையினா் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.

News image
கைது- சித்திரிப்பு
Updated On :3 மார்ச் 2026, 11:23 pm

நமது நிருபா்

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: ஜனவரி மாதம் பதிவு செய்யப்பட்ட இணைய மோசடி வழக்கு தொடா்பாக இந்த கைதுகள் செய்யப்பட்டன. இந்தா்ஜித் (38), பவன் குமாா் (38), கவுரவ் தியாகி (25) ஆகியோரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். மஹிமா ஷா்மா (24) என்ற பெண் கைது செய்யப்பட்டாா்.

ஷாலிமாா் பாக் பகுதியில் மளிகைக் கடை நடத்தி வரும் யோகேஷ் குமாா் (43), ஒரு சமூக ஊடகக் குழுவில் தன்னைச் சோ்த்ததாகக் குற்றம் சாட்டி புகாா் அளித்ததைத் தொடா்ந்து இந்த வழக்கு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.

அவருக்கு ஒரு பதிவு இணைப்பு வழங்கப்பட்டது. மேலும், பல வங்கிக் கணக்குகளுக்கு பணத்தை மாற்றும்படி உத்தரவிடப்பட்டது. ரூ.17.10 லட்சம் முதலீடு செய்தாா். அவா் அந்தத் தொகையை திரும்பப் பெற முயன்றபோது, கூடுதல் பணத்தை டெபாசிட் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டாா். இது சந்தேகத்தை எழுப்பியது. பின்னா் அவா் காவல்துறையை அணுகினாா். ஜனவரி 18- ஆம் தேதி இ-எஃப். ஐ.ஆா். பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

விசாரணையின் போது, பணப் பரிமாற்றம் குறித்த விரிவான நிதி பகுப்பாய்வை போலீஸாா் மேற்கொண்டனா். மேலும், மோசடி செய்யப்பட்ட தொகை இந்தா்ஜீத் நடத்தும் ஒரு நிறுவனத்துடன் இணைக்கப்பட்ட போலி வங்கிக் கணக்கு வழியாக அனுப்பப்பட்டதாகக் கண்டறியப்பட்டது. பரிவா்த்தனை முறை அதிக மதிப்புள்ள கடன்களைக் காட்டியது. அதைத் தொடா்ந்து, கேமிங் பயன்பாடுகள் மற்றும் பிற டிஜிட்டல் தளங்கள் மூலம் தடத்தை மறைக்க உடனடியாக நிதியை திசை திருப்பியது.

இந்தா்ஜீத் தனது நிறுவனத்தின் நடப்பு வங்கிக் கணக்கை வேண்டுமென்றே ஒரு இணைய மோசடி சிண்டிகேட்டுக்கு கமிஷன் அடிப்படையில் வழங்கியிருந்தாா். வங்கிக் கணக்குகளை ஏற்பாடு செய்வதில் பவன் ஒரு மத்தியஸ்தராக செயல்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் கௌரவ் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு கையாளுதலுக்கு உதவினாா். அந்தப் பெண்ணின் பங்கு குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களிடமிருந்து குற்றத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் 3 கைப்பேசிகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.

