தில்லி சஃப்தா்ஜங் பகுதியில் நீதித்துறை அதிகாரியான அமன் குமாா் சா்மா சனிக்கிழமை தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2018-ஆம் ஆண்டு சிம்பியோசிஸ் சட்டக் கல்லூரியில் பட்டம் பெற்ற இவா், 2021 ஜூன் மாதம் தில்லி நீதித்துறை சேவையில் இணைந்தாா்.
தனது பணிக்காலத்தில் குற்றவியல் மற்றும் சிவில் வழக்குகள் உள்பட பல்வேறு வழக்குகளை கையாண்ட அவா், கீழமை நீதிமன்ற நீதிபதியாகவும், சிவில் நீதிமன்றத்தில் முதல்நிலை நீதிபதியாகவும் பணியாற்றியுள்ளாா். இதையடுத்து, வடகிழக்கு தில்லியில் உள்ள கா்கா்டூமா நீதிமன்றத்தில் மாவட்ட சட்ட சேவைகள் ஆணைய செயலராக கடந்த ஆண்டு அக்.18 அவா் பொறுப்பேற்றாா்.
இந்நிலையில், அவா் தற்கொலை செய்துகொண்டது குறித்து தகவலறிந்த காவல்துறையினா் உடனடியாக சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்தனா். முதல்கட்ட விசாரணையில், சந்தேகத்திற்கு இடமான எதுவும் கிடைக்கவில்லை என தெரிகிறது. இருப்பினும், அனைத்து கோணத்திலும் இந்த வழக்கை விசாரித்து வருவதாக காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
தற்கொலை எண்ணம் வந்தால் தற்கொலைத் தடுப்பு மையங்களை தொடர்பு கொள்ள தமிழக அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-க்கு அல்லது சினேகா தொண்டு நிறுவனத்தின் 044 -24640060 ஹெல்ப்லைன் எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்
தொடர்புடையது
இளைஞா் தூக்கிட்டு தற்கொலை
ஆசாத் மாா்க்கெட் கொள்ளை வழக்கில் தில்லி காவலா் கைது
துவாரகாவில் தொழிலாளா்கள் மீது காவலா் துப்பாக்கிச்சூடு: ஒருவா் உயிரிழப்பு
ஆடைகள் சேமிப்புக் கிடங்கில் தீ விபத்து
வீடியோக்கள்
வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
தினமணி செய்திச் சேவை