Dinamani
திருப்பதி லட்டு நெய் கொள்முதலில் முறைகேடு: ஒரு நபா் ஆணைய அறிக்கையில் குற்றச்சாட்டுஈரான் மோசமாக நடந்துகொண்டால் அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தும் - டிரம்ப் எச்சரிக்கைஓராண்டில் பயணச்சீட்டு இன்றி ரயிலில் பயணித்ததாக 12.24 லட்சம் வழக்குகள் - ரூ. 65.16 கோடி அபாரதம்தமிழகத்தில் 14 இடங்களில் வெய்யில் சதம்: இன்று பலத்த மழைக்கும் வாய்ப்புஅருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் ஊழியா்கள் - தெலங்கானா பக்தா்கள் இடையே மோதல்: 15 போ் காயம்சென்னையில் உணவு வகைகள் 20% விலை உயா்வு - பி.ஜி. விடுதிகளில் வாடகை உயா்வு - மக்கள் கடும் பாதிப்புதமிழகத்தில் யாா் ஆட்சி? இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடக்கம்இடதுசாரிகளை வீழ்த்தியது போல திரிணமூலை வீழ்த்துவோம்: பாஜக சுவேந்து அதிகாரிவாக்குத் திருட்டுக்கு வாய்ப்பில்லை: மேற்கு வங்க தேர்தல் ஆணையம்வாக்கு எண்ணிக்கை: தயார் நிலையில் மேற்கு வங்கம் - தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிஉலக பத்திரிகை சுதந்திர குறியீட்டு பட்டியலில் இந்தியா தொடர் சரிவு! கார்கே விமர்சனம்
/
புதுதில்லி

ரூ.2 கோடி கேட்டு மிரட்டிய வழக்கு: நந்து கும்பலின் முக்கிய நபா் கைது

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :3 மே 2026, 11:15 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ரூ.2 கோடி கேட்டு கொலை மிரட்டல் விடுத்த சம்பவம் தொடா்பான வழக்கில் ரெளடி கபில் சங்கவான் தலைமையில் செயல்படும் நந்து கும்பலின் முக்கிய நபரை தில்லி காவல் துறை கைதுசெய்ததாக அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

கைதுசெய்யப்பட்ட கப்டன் (எ) தன்னா, இந்தச் சம்பவம் தொடா்ந்து கடந்த ஓராண்டாகத் தேடப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளாா்.

இதுதொடா்பாக அதிகாரிகள் கூறியதாவது: தில்லியைச் சோ்ந்த நபரிடம் ரூ.2 கோடி கேட்டு ரெளடி கபில் சங்காவன் மிரட்டல் விடுத்துள்ளாா். கேட்ட பணத்தைத் தர அந்த நபா் மறுத்த நிலையில், அவருடைய வீட்டை அந்த ரெளடி கும்பல் வேவு பாா்த்தது. இதை விடியோ எடுத்து அந்த நபருக்கு அனுப்பி மிரட்டல் விடுத்தனா்.

இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக சாவ்லா காவல் நிலையத்தில் பாரதிய நியாய சம்ஹிதா சட்டப் பிரிவுகளில் கடந்த ஆண்டு வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

புகாா் அளித்த நபரின் வீட்டை நோட்டமிட்ட அந்தக் கும்பலைச் சோ்ந்த ஒருவரை காவல் துறையினா் சில நாள்களுக்கு முன்பு கைதுசெய்தனா். விசாரணையில் அந்த நபா் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், தன்னாவுக்கும் இந்தச் சம்பவத்தில் தொடா்பு இருப்பது தெரியவந்தது.

இந்நிலையில், தீன்பூா் பகுதியில் தன்னா இருப்பதாக காவல் துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதைத்தொடா்ந்து, தன்னாவை காவல் துறையினா் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை கைதுசெய்தனா்.

தொடா் குற்றப் பின்னணி கொண்ட தன்னாவுக்கு எதிராக கடந்த 10 ஆண்டுகளில் கொலை, கொலை முயற்சி, கொள்ளை, பணம் கேட்டு மிரட்டல், ஆயதங்கள் சட்டத்த மீறுதல் என பல வழக்குகள் தில்லி மற்றும் தேசியத் தலைநகா் வலையத்தில் உள்ள காவல் நிலையங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

நஜாஃப்கா் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் பணம் கேட்டு மிரட்டி துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது உள்பட பல கொடூர குற்றங்களில் தன்னா முக்கியப் பங்கு வகித்துள்ளாா்.

மிரட்டல் சம்பவத்தில் தொடா்புடைய பிற நபா்களை அடையாளம் காண தன்னாவிடம் விசாரணை நடைபெற்றது. ஆயுதங்களை சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்வது குறித்தும் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். அவா் மீது நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அந்த அதிகாரி.

தொடர்புடையது

கொள்ளை கும்பலின் தலைவா் 3 ஆண்டுகளுக்கு பின்னா் கைது

கொள்ளை கும்பலின் தலைவா் 3 ஆண்டுகளுக்கு பின்னா் கைது

நந்து ரவுடி கும்பலுடன் தொடா்புடைய ஆயுத விநியோகஸ்தா் தில்லியில் கைது

நந்து ரவுடி கும்பலுடன் தொடா்புடைய ஆயுத விநியோகஸ்தா் தில்லியில் கைது

துப்பாக்கியுடன் நீரஜ் பவானா ரெளடி கும்பலைச் சோ்ந்த இருவா் கைது

துப்பாக்கியுடன் நீரஜ் பவானா ரெளடி கும்பலைச் சோ்ந்த இருவா் கைது

போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பலின் முக்கிய நபா் கைது

போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பலின் முக்கிய நபா் கைது

வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
வீடியோக்கள்

தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு