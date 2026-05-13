Dinamani
முதல்வரின் அரசியல் பிரிவு அலுவலராக ஜோதிடர்! நியமனத்தை ரத்து செய்ய சிபிஐ, சிபிஎம் கோரிக்கை!ரூ. 10 லட்சத்துக்கு நீட் வினாத்தாள் கசிவு! டெலிகிராமில் வாங்கியதாக மகாராஷ்டிரத்தில் இளைஞர் கைது!நீட் வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரம்: சிபிஐ வழக்குப் பதிவு!கருப்பு திரைப்பட சிறப்பு காட்சிக்கு அனுமதி: முதல்வர் விஜய்க்கு படக்குழு நன்றி! தவெக அரசு கொறடாவாக விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ சபரிநாதன் நியமனம்!இபிஎஸ் தலைமையிலானதே உண்மையான அதிமுக: திருமாவளவன் எடப்பாடி பழனிசாமியை விஜய் சந்திக்க வேண்டும்: திருமாவளவன் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் பி.எஸ்.ராமன் ராஜிநாமா!
/
புதுதில்லி

படுக்கைப் பெட்டிக்குள் புதுமணப்பெண் சடலமாக மீட்பு: கணவா் தலைமறைவு

மத்திய தில்லியின் நபி கரீம் பகுதியில் வாடகை வீட்டில் புதுமணப் பெண்ணின் சடலம் படுக்கைப் பெட்டிக்குள் மறைக்கப்பட்ட நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவத்தால் பரபரப்பு

News image

பிரதிப் படம்

Updated On :47 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

மத்திய தில்லியின் நபி கரீம் பகுதியில் வாடகை வீட்டில் புதுமணப் பெண்ணின் சடலம் படுக்கைப் பெட்டிக்குள் மறைக்கப்பட்ட நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழக்கில் பெண்ணின் கணவா் தலைமறைவாக உள்ளதாக காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

இதுகுறித்து காவல் துறையினா் மேலும் கூறியதாவது: மத்திய தில்லியின் லக்ஷமண்புரி பகுதியில் உள்ள வாடகை வீட்டில் இருந்து துா்நாற்றம் வீசுவதாக வீட்டின் உரிமையாளா் கடந்த மே 8-ஆம் தேதி இரவு காவல் துறைக்கு தகவல் அளித்தாா். அதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற காவல் துறையினா், அறையில் இருந்த படுக்கைப் பெட்டிக்குள் சிதைந்த நிலையில் 28 வயது பெண்ணின் சடலத்தை மீட்டனா்.

உயிரிழந்த பெண் உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் ஹல்த்வானி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் என்றும், அண்மையில் பிகாா் மாநிலம் வைஷாலி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த முகமது இஜாஸ் என்பவரை கடந்த ஏப்ரல் 26-ஆம் தேதி திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. திருமணத்துக்குப் பிறகு தம்பதியினா் நபி கரீம் பகுதியில் உள்ள வாடகை வீட்டில் குடியேறியிருந்தனா்.

சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து தலைமறைவாக உள்ள இஜாஸ் மீது நபி கரீம் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இதற்கிடையில், உயிரிழந்த பெண்ணின் தந்தை, இஜாஸ் மற்றும் அவரது சகோதரா் சா்ஃபராஸ் மீது வரதட்சணை கொடுமை குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளாா். இதையடுத்து சா்ஃபராஸ் கைது செய்யப்பட்டாா். தலைமறைவாக உள்ள இஜாஸை கைது செய்ய தனிப்படை காவல் துறையினா் தீவிர தேடுதல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா் என்று காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

கேரளம்: வாடகை வீட்டில் குடியேறிய பினராயி விஜயன்

கேரளம்: வாடகை வீட்டில் குடியேறிய பினராயி விஜயன்

வடகிழக்கு பெண்களைத் தாக்கி பாலியல் துன்புறுத்தல்: காவல்துறை தீவிர விசாரணை

வடகிழக்கு பெண்களைத் தாக்கி பாலியல் துன்புறுத்தல்: காவல்துறை தீவிர விசாரணை

பெண் வழக்குரைஞரை கத்தியால் குத்திய கணவா் கைது

பெண் வழக்குரைஞரை கத்தியால் குத்திய கணவா் கைது

திருமணமாகாமல் சோ்ந்து வாழ்ந்த இளம் ஜோடி வீட்டில் சடலமாக மீட்பு!

திருமணமாகாமல் சோ்ந்து வாழ்ந்த இளம் ஜோடி வீட்டில் சடலமாக மீட்பு!

விடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
வீடியோக்கள்

'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
வீடியோக்கள்

அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
வீடியோக்கள்

ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு