Dinamani
விவசாயிகளுக்கான ரூ. 317 கோடி நிலுவை: அதிகாரிகளுக்கு முதல்வா் உத்தரவு22 மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களில் விரைவில் எஸ்ஐஆர்!தமிழக அமைச்சரவையில் இடதுசாரிகளா? மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. விளக்கம்நீட் தேர்வில் முறைகேடுகள்: தேசிய தேர்வு முகமை விளக்கம்புதுச்சேரி முதல்வராக என். ரங்கசாமி நாளை பதவியேற்பு!
/
இந்தியா

கேரளம்: வாடகை வீட்டில் குடியேறிய பினராயி விஜயன்

கேரள சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தலைமையிலான இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி தோல்வி அடைந்து ஆட்சியை இழந்ததைத் தொடா்ந்து, மாநில பொறுப்பு முதல்வா் பினராயி விஜயன் அரசு இல்லத்தைக் காலி செய்துவிட்டு வாடகை வீட்டில் குடியேறினாா்.

News image

பினராயி விஜயன் - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

கேரள சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தலைமையிலான இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி தோல்வி அடைந்து ஆட்சியை இழந்ததைத் தொடா்ந்து, மாநில பொறுப்பு முதல்வா் பினராயி விஜயன் திங்கள்கிழமை அரசு இல்லத்தைக் காலி செய்துவிட்டு வாடகை வீட்டில் குடியேறினாா்.

கேரளத்தில் தா்மடம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு அவா் வெற்றி பெற்றபோதிலும், ஆட்சியை இழந்ததைத் தொடா்ந்து முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா். எனினும் புதிய முதல்வா் பதவியேற்கும் வரை, பொறுப்பு முதல்வராக அவா் செயல்பட வேண்டும் என்று மாநில ஆளுநா் ஆா்லேகா் கோரிக்கை விடுத்தாா்.

இந்நிலையில், திருவனந்தபுரத்தில் முதல்வரின் அரசு இல்லமான கிளிஃப் ஹவுஸை காலி செய்த பினராயி விஜயன், தலைநகரில் வாடகை வீட்டில் திங்கள்கிழமை இரவு குடியேறினாா்.

திருவனந்தபுரத்தில் கட்சிக்கு சொந்தமான குடியிருப்பை அவருக்கு வழங்க மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முன்வந்தபோதிலும், வாடகை வீட்டில் அவா் குடியேறியுள்ளாா்.

புதிய முதல்வா் யாா் என்பதை தோ்தலில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் முடிவு செய்த பின்னரே, பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவராக பினராயி விஜயன் தோ்வு செய்யப்படுவாரா, மாட்டாரா என்பதை மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முடிவு செய்யும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

அவா் சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவராக தோ்வு செய்யப்பட்டால், அந்தப் பொறுப்புக்கு ஒதுக்கப்படும் அதிகாரபூா்வ இல்லத்தை அவரால் பெற முடியும்.

தொடர்புடையது

தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு கேரள முன்னாள் முதல்வர் வாழ்த்து!

தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு கேரள முன்னாள் முதல்வர் வாழ்த்து!

மக்கள் தீா்ப்பை ஏற்கிறேன்: காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு வாழ்த்துகள் - பினராயி விஜயன்

மக்கள் தீா்ப்பை ஏற்கிறேன்: காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு வாழ்த்துகள் - பினராயி விஜயன்

கேரளம்: 21 அமைச்சா்களில் 13 போ் தோல்வி

கேரளம்: 21 அமைச்சா்களில் 13 போ் தோல்வி

தொகுதி மறுசீரமைப்பு முயற்சியைக் கைவிட வேண்டும் - கேரள முதல்வா் வலியுறுத்தல்

தொகுதி மறுசீரமைப்பு முயற்சியைக் கைவிட வேண்டும் - கேரள முதல்வா் வலியுறுத்தல்

விடியோக்கள்

நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33
வீடியோக்கள்

Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
கருப்பு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மே 2026, 10:32 pm IST