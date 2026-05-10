தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு கேரள முன்னாள் முதல்வர் வாழ்த்து!

தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு கேரள முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
கேரளத்தில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி 102 இடங்களில் வென்றது. 10 ஆண்டுகளாக ஆட்சியிலிருந்த மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தலைமையிலான கூட்டணி வெறும் 35 இடங்களில் மட்டுமே வென்றது. மேலும், பாஜக 3 இடங்களைக் கைப்பற்றியது.
இதனைத் தொடர்ந்து, கேரள முதல்வராகப் பதவி வகித்த பினராயி விஜயன் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வென்று புதிதாக ஆட்சியமைத்துள்ள தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு பினராயின் விஜயன் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
அதில், “தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள திரு ஜோசப் விஜய்க்கு என் இதயம் கனிந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஜனநாயக அமைப்பில் மக்கள் வழங்கும் தீர்ப்பு மிகப் பெரிய பொறுப்பாகும். தமிழ்நாட்டு மக்கள் தங்கள்மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கை, சமூக நீதி, மதச்சார்பின்மை மற்றும் மக்கள்நலன் ஆகிய மதிப்புகளை உயர்த்திப் பிடிக்கும் ஆட்சியாக உருவாகும் என நம்புகிறேன்.
கேரளமும் தமிழ்நாடும் நீண்டகால நட்பும் ஒத்துழைப்பும் பகிர்ந்து வரும் மாநிலங்களாகும். கூட்டாட்சி அமைப்பை வலுப்படுத்தவும், மதச்சார்பின்மையை பாதுகாக்கவும், இரு மாநில மக்களும் இணைந்து செயல்பட முடியும் என்று நம்புகிறேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Former Kerala Chief Minister Congratulates Tamil Nadu Chief Minister Vijay
