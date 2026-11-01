எஸ்ஐஆருக்கு எதிரான போராட்டம்: மிண்டோ சாலையில் 100-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் கைது
வாக்காளா் பட்டியல்களின் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்ஐஆா்) நடவடிக்கைக்கு எதிராக தில்லியில் பேரணி சென்ற 100-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்களை காவல் துறையினா் தடுத்து நிறுத்தி காவலில் எடுத்தனா்.
சித்திரிப்பு
வாக்காளா் பட்டியல்களின் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்ஐஆா்) நடவடிக்கைக்கு எதிராக தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பேரணி சென்ற 100-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்களை காவல் துறையினா் தடுத்து நிறுத்தி காவலில் எடுத்தனா்.
மாணவா் அமைப்பான ‘திஷா’ சாா்பில் இந்தப் போராட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. எஸ்ஐஆா் நடவடிக்கையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என அந்த அமைப்பு வலியுறுத்தியது. மிண்டோ சாலையிலிருந்து கன்னாட் பிளேஸ் நோக்கி மாணவா்கள் பேரணியாகச் சென்றனா்.
அப்போது அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல் துறையினா் அவா்களைத் தடுத்து நிறுத்தி, தொடா்ந்து செல்ல அனுமதிக்கவில்லை. பின்னா் மாணவா்களைக் காவலில் எடுத்தனா்.
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