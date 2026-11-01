The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆம்னி பேருந்துகள் முன்பதிவுக்கு புதிய செயலி அறிமுகம்!6.3 பில்லியல் டாலர்கள் கிரிப்டோகரன்சிகளை திருடிய வடகொரியா ஹேக்கர்கள்!சென்னை உள்பட 4,000 கி.மீ. தொலைவு புல்லட் ரயில் சேவைக்கு பிரதமர் ஒப்புதல்!கடற்கரைகளுக்குச் செல்வதை மக்கள் தவிர்க்க வேண்டும்: தமிழக அரசு எச்சரிக்கை!சென்னை உள்பட 7 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை!இன்று நள்ளிரவு கரையைக் கடக்கிறது ‘முரசு’ புயல்!இரண்டாம் நிலை காவலர் பணிக்கு 3,597 தற்காலிகத் தேர்வு

எஸ்ஐஆருக்கு எதிரான போராட்டம்: மிண்டோ சாலையில் 100-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் கைது

வாக்காளா் பட்டியல்களின் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்ஐஆா்) நடவடிக்கைக்கு எதிராக தில்லியில் பேரணி சென்ற 100-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்களை காவல் துறையினா் தடுத்து நிறுத்தி காவலில் எடுத்தனா்.

சித்திரிப்பு

Updated On :

வாக்காளா் பட்டியல்களின் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்ஐஆா்) நடவடிக்கைக்கு எதிராக தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பேரணி சென்ற 100-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்களை காவல் துறையினா் தடுத்து நிறுத்தி காவலில் எடுத்தனா்.

மாணவா் அமைப்பான ‘திஷா’ சாா்பில் இந்தப் போராட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. எஸ்ஐஆா் நடவடிக்கையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என அந்த அமைப்பு வலியுறுத்தியது. மிண்டோ சாலையிலிருந்து கன்னாட் பிளேஸ் நோக்கி மாணவா்கள் பேரணியாகச் சென்றனா்.

அப்போது அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல் துறையினா் அவா்களைத் தடுத்து நிறுத்தி, தொடா்ந்து செல்ல அனுமதிக்கவில்லை. பின்னா் மாணவா்களைக் காவலில் எடுத்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

போடிமெட்டு மலைச் சாலையில் தொழிலாளா்களுக்கு அனுமதி

போடிமெட்டு மலைச் சாலையில் தொழிலாளா்களுக்கு அனுமதி

ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம்: 150 சிஜேபி ஆதரவாளர்கள் கைது!

ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம்: 150 சிஜேபி ஆதரவாளர்கள் கைது!

எஸ்ஐஆருக்கு எதிரான எங்கள் போராட்டம் தொடரும்: பிரியங்கா காந்தி

எஸ்ஐஆருக்கு எதிரான எங்கள் போராட்டம் தொடரும்: பிரியங்கா காந்தி

சேரன்மகாதேவியில் சூறைக்காற்றில் வாழைகள் சேதம்

சேரன்மகாதேவியில் சூறைக்காற்றில் வாழைகள் சேதம்

விடியோக்கள்

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK