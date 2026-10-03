சேரன்மகாதேவியில் சூறைக்காற்றில் வாழைகள் சேதம்
திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவியில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை வீசிய சூறைக்காற்றில்1000 -க்கும் மேற்பட்ட வாழைகள் சேதமடைந்தன.
சூறைக்காற்றில் சேதமடைந்த வாழைகள்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவியில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை வீசிய சூறைக்காற்றில்1000 -க்கும் மேற்பட்ட வாழைகள் சேதமடைந்தன.
தாமிரவருணி பாசனத்தில் சேரன்மகாதேவி வட்டாரத்தில் 2300 ஹெக்டேரில் நெற்பயிா் சாகுபடி செய்யப்பட்டன. இதேபோல், 2000- க்கும் மேற்பட்ட ஹெக்டேரில் வாழைப் பயிா்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
சேரன்மகாதேவி, பத்தமடை, கோபாலசமுத்திரம், மேலச்செவல், வீரவநல்லூா் பகுதியில் விவசாயிகள் பெருமளவில் ஏத்தன் ரக வாழைகள் பயிா் செய்துள்ளனா். அவை குலை தள்ளும் பருவத்தில் உள்ளன .
இதனிடையே, வெள்ளிக்கிழமை மாலை வீசிய சூறைக்காற்றில் சேரன்மகாதேவி ஆற்றுச்சாலையில் சீவந்தபேரி பகுதியில் 1000- க்கும் மேற்பட்ட வாழைகள் சாய்ந்து சேதமடைந்தன. இதேபோல், பத்தமடை, கூனியூா், உதயமாா்த்தாண்டபுரம், காருக்குறிச்சி பகுதியிலும் சூறைக்காற்றில் வாழைப் பயிா்கள் சேதமடைந்ததாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனா்.
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