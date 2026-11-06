பழைய தில்லி கட்டட விபத்து இரண்டாவது நாளில் மீட்புப் பணி:
பழைய தில்லியின் நெரிசலான சாவ்ரி பஜாா் பகுதியில் மூன்று மாடி கட்டடம் இடிந்து விழுந்த இடத்தில் 2-ஆவது நாளாக வெள்ளிக்கிழமை மீட்புப் பணிகள் தொடா்ந்து நடைபெற்று வந்தன.
பழைய தில்லியின் நெரிசலான சாவ்ரி பஜாா் பகுதியில் மூன்று மாடி கட்டடம் இடிந்து விழுந்த இடத்தில் 2-ஆவது நாளாக வெள்ளிக்கிழமை மீட்புப் பணிகள் தொடா்ந்து நடைபெற்று வந்தன.
இந்தச் சம்பவத்தில் இருவா் உயிரிழந்துள்ளனா். மேலும், பலா் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியுள்ளனா் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
சாவ்ரி பஜாா் மெட்ரோ நிலையத்திற்கு அருகிலுள்ள கலி சித்தாரா பகுதியில் அமைந்திருந்த இந்தக் கட்டடம், வியாழக்கிழமை காலை சுமாா் 9.45 மணியளவில் இடிந்து விழுந்தது. இதனைத் தொடா்ந்து, தில்லி காவல் துறை, தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படை (என்டிஆா்எஃப்), தில்லி தீயணைப்பு துறை மற்றும் தில்லி மாநகராட்சி ஆகியவை இணைந்து தீவிர மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன.
கட்டடம் இடிந்து விழுந்தபோது, அங்கு சுமாா் 10 முதல் 15 தொழிலாளா்கள் பணியில் இருந்ததாக மத்திய மண்டல காவல் துணை ஆணையா் ரோஹித் ராஜ்பீா் சிங் தெரிவித்தாா்.
மீட்புக் குழுவினா் இதுவரை இடிபாடுகளுக்குள் இருந்து நான்கு பேரை மீட்டனா். அவா்களில் கிஷோரி (40) மற்றும் சஞ்சீத் (45) ஆகிய இரு தொழிலாளா்கள் உயிரிழந்தனா். சகதேவ் சௌத்ரி (25) மற்றும் ஃபிரோஸ் (37) ஆகியோா் காயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா் என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கு முன்னதாக, அப்பகுதி மக்கள் நான்கு பேரை இடிபாடுகளிலிருந்து மீட்டனா்.
அருகிலுள்ள கட்டடங்களின் உறுதித்தன்மை குறித்த அச்சம் நிலவுவதால், அப்பகுதிக்குச் செல்வதற்கு அதிகாரிகள் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளனா்.
இந்தக் கட்டடம் 50 சதுர மீட்டா் நிலப்பரப்பில், முறையான அனுமதியின்றி கட்டப்பட்டு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தக் கட்டுமானத்திற்கு எந்தவிதமான கட்டட வரைபடமும் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்று தில்லி மாநகராட்சி அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
மேலும், மூன்றாவது தளம் வரை கட்டப்பட்டிருந்த இந்தக் கட்டடம், மேற்கூரை அமைக்கும் பணியின்போது இடிந்து விழுந்ததாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். கட்டுமானத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருள்கள் தரமற்றவை மற்றும் முறையாக அமைக்கப்படாததே இந்த விபத்திற்குக் காரணம் என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
இந்த இடத்தில் அனுமதியற்ற கட்டுமானம் நடைபெறுவது குறித்து தில்லி காவல்துறை ஜூன் மாதமே எச்சரித்திருந்தது. ஜூன் 15 அன்று, ஹவுஸ் காசி காவல் நிலையத்தின் காவல் ஆய்வாளா், தில்லி மாநகராட்சியின் சிட்டி சதா் பஹாா்கஞ்ச் மண்டலத்திற்கு இது குறித்துத் தகவல் அளித்திருந்தாா். அதில், நில உரிமையாளா் மற்றும் ஒப்பந்ததாரராக ஃபா்கான் என்பவா் செயல்படுவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
மூவா் கைது: கட்டட உரிமையாளா்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரா்களுக்கு எதிராக, பாரதிய நியாய சம்ஹிதாவின் (பிஎன்எஸ்) பிரிவு 105-ன் கீழ் காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.
கட்டடம் இடிந்து விழுந்த சம்பவத்தில், ஃபரீதாபாத்தில் மூன்று ஒப்பந்ததாரா்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
சிராஜ், தாஜுதீன் மற்றும் ஃபா்கான் என அடையாளம் காணப்பட்ட அவா்களை ஃபரீதாபாத்தின் சிரோஹி கிராமத்தில் தில்லி காவல் துரை கைதுசெய்தது. இவா்கள் 3 வரும் பழைய தில்லியின் அஜ்மேரி கேட் பகுதியைச் சோ்ந்தவா்கள் என்று காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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