லாரன்ஸ் பிஷ்னோயின் சகோதரா் எனக்கூறி தொழிலதிபரிடம் ரூ.60 லட்சம் கேட்டு மிரட்டியவா் கைது
தில்லியைச் சோ்ந்த தொழிலதிபா் ஒருவரிடம், குண்டா் லாரன்ஸ் பிஷ்னோயின் சகோதரா் அன்மோல் பிஷ்னோய் என்று கூறிக்கொண்டு, அவரது குடும்பத்தினருக்கு மிரட்டல் விடுத்து ரூ.60 லட்சம் பறிக்க முயன்ற 27 வயது இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் - கோப்புப் படம்
தில்லியைச் சோ்ந்த தொழிலதிபா் ஒருவரிடம், குண்டா் லாரன்ஸ் பிஷ்னோயின் சகோதரா் அன்மோல் பிஷ்னோய் என்று கூறிக்கொண்டு, அவரது குடும்பத்தினருக்கு மிரட்டல் விடுத்து ரூ.60 லட்சம் பறிக்க முயன்ற 27 வயது இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
மிரட்டி பணம் பறிக்கும் இம்முயற்சி தொடா்பான புகாரின் பேரில் ஜனக்புரி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், அஷு மௌரியா என்ற நபா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
இதுகுறித்து காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது:
ஜனக்புரியில் வசிக்கும் அந்தத் தொழிலதிபா், தனது குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 60 லட்சம் கேட்டு மிரட்டல் செய்திகள் வந்ததையடுத்து காவல்துறையை அணுகினாா். மேலும், ஹவாலா பரிவா்த்தனைகளில் பயன்படுத்தப்படும் அடையாளமான, பாதியாகக் கிழிக்கப்பட்டு லேமினேட் செய்யப்பட்ட 10 ரூபாய் நோட்டு அடங்கிய உறையும், பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநா் மூலம் தொழிலதிபா் வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தது.
புகாா்தாரரின் வீடு மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில், அந்த உறையை விநியோகித்த பங்கஜ் கௌதம் (22) என்ற பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
விசாரணையின்போது, தான் ஆன்லைன் மூலம் இந்த வேலையை ஏற்றுக்கொண்டதாகவும், குருகிராமின் மானேசரில் அந்த உறையைப் பெற்றுக்கொண்டு, புகாா்தாரரின் வீட்டிற்கு விநியோகித்ததாகவும் கௌதம் காவல்துறையிடம் தெரிவித்தாா்.
தொழில்நுட்ப ரீதியான விசாரணையில், உத்தர பிரதேசத்தின் ரே பரேலியைச் சோ்ந்த மௌரியா என்பவரின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட கைப்பேசி எண் கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து, அவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
விசாரணையின்போது, தனக்கு பணம் தேவைப்பட்டதால், அந்தத் தொழிலதிபரிடம் ரூ.60 லட்சம் பறிக்கத் திட்டமிட்டதாக மௌரியா ஒப்புக்கொண்டாா்.
மேலும், மெளரியாவின் தந்தை கடந்த 27 ஆண்டுகளாக அந்தத் தொழிலதிபரிடம் ஓட்டுநராகப் பணியாற்றி வந்ததால், அந்தத் தொழிலதிபரின் குடும்பத்தைப் பற்றி மௌரியாவுக்கு நன்கு தெரிந்திருந்தது.லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பலுடன் தொடா்புடைய ஒருவரின் பெயரைப் பயன்படுத்தினால், அந்தத் தொழிலதிபா் பயந்துபோய் பணம் கொடுத்துவிடுவாா் என்று கருதி, அவா் அன்மோல் பிஷ்னோய் போல தன்னைக் காட்டிக்கொண்டு மிரட்டியுள்ளாா். தனது திட்டத்தைச் செயல்படுத்த, 10 ரூபாய் நோட்டை பாதியாகக் கிழித்து லேமினேட் செய்து, அதை ஒரு உறையில் வைத்து, ஆன்லைன் டெலிவரி சேவை மூலம் அந்தத் தொழிலதிபருக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளாா். அதன்பிறகு, அவா் அன்மோல் பிஷ்னோய் போல காண்பித்துக்கொண்டு, புகாா்தாரரின் மனைவிக்கு மிரட்டல் விடுத்துள்ளாா்.
கைது செய்யப்பட்ட மெளரியாவிடமிருந்து நான்கு கைப்பேசிகள், ஒரு டேப்லெட், ஒரு சிம் காா்டு மற்றும் லேமினேட் செய்யப்பட்ட பணத்தாளின் மீதமுள்ள பாதி ஆகியவை கைப்பற்றப்பட்டதாக காவல் துறை அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
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