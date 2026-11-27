காரை மெதுவாக ஓட்ட அறிவுறுத்திய நபா் கத்தியால் குத்தி கொலை
தில்லியின் ஷகூா் பூா் பகுதியில் காரை அதிவேகமாக ஓட்டியது தொடா்பாக ஏற்பட்ட தகராறில், 27 வயது இளைஞா் கத்தியால் குத்திக் கொல்லப்பட்டதாகக் காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
தில்லியின் ஷகூா் பூா் பகுதியில் காரை அதிவேகமாக ஓட்டியது தொடா்பாக ஏற்பட்ட தகராறில், 27 வயது இளைஞா் கத்தியால் குத்திக் கொல்லப்பட்டதாகக் காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
ஷகூா் பூா் ஜே.ஜே. காலனியைச் சோ்ந்த யோகேஷ், திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துகொண்ட பின்னா், அதிகாலை 1 மணியளவில் தனது நண்பா்களுடன் ஜி-பிளாக் சாலையில் நின்றுகொண்டிருந்தாா். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த காரில் இருந்தவா்களுக்கும், இவா்களுக்கும் இடையே வாகனத்தை அதிவேகமாக ஓட்டியது தொடா்பாக வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
இந்த வாக்குவாதம் முற்றி மோதலாக மாறிய நிலையில், காரில் இருந்தவா்களில் ஒருவா் கத்தியை எடுத்து யோகேஷின் கழுத்தில் குத்தினாா். அதன் பிறகு, மற்றவா்களுடன் சோ்ந்து அவா் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றாா்.
சம்பவத்தின்போது அருகில் இருந்த நபா்கள் யோகேஷை மீட்டு மகாராஜா அகிரசென் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனா். ஆனால், அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், அவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்ததாகத் தெரிவித்தனா்.
மருத்துவமனை நிா்வாகம் அளித்த தகவலின் பேரில், காவல் துறையினா் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று விசாரணையைத் தொடங்கினா்.
இதுதொடா்பாக அதிகாரி ஒருவா் கூறுகையில், ‘சம்பந்தப்பட்ட இரு தரப்பினரும் ஒருவருக்கொருவா் தெரிந்தவா்கள். ஒரே பகுதியைச் சோ்ந்தவா்கள். குற்றவாளிகளை அடையாளம் கண்டுவிட்டோம். அவா்களைக் கைது செய்யத் தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வருகிறது. இது தொடா்பாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது’ என்றாா்.
காரின் வேகம் குறித்துச் சுட்டிக்காட்டிய மிகச் சிறிய விஷயமே இந்தச் சம்பவத்திற்குக் காரணம் என்று பாதிக்கப்பட்டவரின் குடும்பத்தினா் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனா். இதில் தொடா்புடையவா்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவா்கள் வலியுறுத்தினா்.
இது குறித்துத் தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகக் காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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