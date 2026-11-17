மோசடி சம்பவத்தில் ஒருவா் கைது
லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனம் மூலம் வதோதராவுக்கு கொண்டு செல்ல எடுத்துச் சென்ற தில்லி குடியிருப்பாளரின் வீட்டுப் பொருள்களை வழங்குவதாகக் கூறி மோசடி செய்த 27 வயது இளைஞா் குருகிராமில் கைதுசெய்யப்பட்டதாக காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
கைது - பிரதிப் படம்
லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனம் மூலம் வதோதராவுக்கு கொண்டு செல்ல எடுத்துச் சென்ற தில்லி குடியிருப்பாளரின் வீட்டுப் பொருள்களை வழங்குவதாகக் கூறி மோசடி செய்த 27 வயது இளைஞா் குருகிராமில் கைதுசெய்யப்பட்டதாக காவல் துறையினா் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தனா்.
ஹரியாணா மாநிலம் சாா்க்கி தாத்ரியில் வசிக்கும் ரோஹித் என்பவரிடமிருந்து புகாா்தாரரின் வீட்டுப் பொருள்கள், தளபாடங்கள், எலக்ட்ரானிக் உபகரணங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட பொருள்கள், ஸ்கூட்டா் உள்ளிட்ட 21 அட்டைப்பெட்டிகளை காவல் துறை அதிகாரிகள் மீட்டனா்.
புகாா்தாரா் தனது வீட்டுப் பொருள்களை தில்லியில் இருந்து வதோதராவுக்கு கொண்டு செல்ல பேக்கா்கள் மற்றும் மூவா் நிறுவனத்தை பணியமா்த்தியுள்ளாா். இருப்பினும், பொருள்கள் உரிய முகவரிக்கு கொண்டு செல்லப்படவில்லை. அதைத் தொடா்ந்து அவா் காவல் துறையை அணுகி புகாரளித்தாா்.
இதைத்தொடா்ந்து, பாரதிய நியாய சம்ஹிதாவின் (பிஎன்எஸ்) தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் பிந்தாபூா் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
விசாரணையின் போது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை தொடா்பு கொள்ளவும், கண்டுபிடிக்கவும் காவல் துறையினா் பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டனா். ஆனால், அவா் கிடைக்கவில்லை. பின்னா் தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு மூலம் அவரது நகா்வைக் கண்காணித்து, குருகிராமில் காவல் துறையினா் அவரைக் கைது செய்தனா்.
தொடா் விசாரணையின்போது புகாரளித்தவரின் ஸ்கூட்டா் மீட்கப்பட்டது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் வழக்கில், மீதமுள்ள வீட்டுப் பொருள்களும் குருகிராமில் உள்ள செக்டா் 112-இல் உள்ள ஒரு கிடங்கில் இருந்து மீட்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
விசாரணையின் போது, ரோஹித் பேக்கா்கள் மற்றும் மூவா்ஸ் நிறுவனத்தின் விவகாரங்களைக் கையாள்வதில் தீவிரமாக ஈடுபட்டதாகவும், வீட்டுப் பொருள்களைக் கொண்டு செல்வது தொடா்பாக புகாா்தாரருடன் கையாண்டதாகவும் தெரிவித்தாா். மேலும், அந்தப் பொருள்கள் எங்கு பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன என்பதை அவா் விசாரணையின்போது அவா் தெரிவித்ததைத் தொடா்ந்து, காவல் துறையினா் அவற்றை மீட்டனா். இதுதொடா்பாக விசாரணை தொடா்ந்து நடைபெற்று வருவதாகக் காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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