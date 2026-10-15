மந்திரவாதியாக நடித்து முதியவரிடம் ரூ.39 லட்சம் மோசடி: 3 போ் கைது
வடகிழக்கு தில்லியில் 79 வயது முதியவரை ஏமாற்றி சுமாா் ரூ.39.3 லட்சம் மோசடி மந்திரவாதி போல வேடமிட்ட நபா் உள்பட மூவா், செய்ததாகக் கைது செய்யப்பட்டனா்.
கோப்புப் படம்
வடகிழக்கு தில்லியில் 79 வயது முதியவரை ஏமாற்றி சுமாா் ரூ.39.3 லட்சம் மோசடி மந்திரவாதி போல வேடமிட்ட நபா் உள்பட மூவா், செய்ததாகக் கைது செய்யப்பட்டனா்.
பூமிக்கடியில் புதைந்து கிடக்கும் முன்னோா்களின் தங்கத்தை, மாந்திரீக சடங்குகள் மூலம் எடுத்துத் தருவதாகக் கூறி அவா்கள் இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளனா் என்று காவல் துறையினா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இந்தச் சடங்குகளின் போது, அந்த முதியவரின் வீட்டிலிருந்த ரூ.15 லட்சம் மதிப்பிலான தங்க நகைகளும் திருடப்பட்டுள்ளன.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள், உண்மையான தங்க நாணயம் ஒன்றைக் காட்டி முதியவரின் நம்பிக்கையைப் பெற்று, பூமிக்கடியில் புதைந்துள்ள முன்னோா்களின் செல்வத்தை மீட்டுத் தருவதாகக் கூறியுள்ளனா்.
பணமாகவும், யுபிஐ பரிவா்த்தனை மூலமாகவும் பணம் செலுத்த அவரை மோசடியாளா்கள் வற்புறுத்தினா். பின்னா், அவரது வீட்டிலேயே ஒரு பூஜை சடங்கை நடத்துவது போல நடித்து, அங்கிருந்த பீரோவிலிருந்து தங்க நகைகளைத் திருடியுள்ளனா் என்று காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
கைதுசெய்யப்பட்டவா்கள் உத்தர பிரதேச மாநிலம் முஜாஃபா்நகரைச் சோ்ந்த தஹ்சின் (எ) கிருஷ்ணா சா்மா (எ) கிருஷ்ணா பண்டிட் (48), காஜியாபாத் மாவட்டம் தாஸ்னாவைச் சோ்ந்த சோயப் அலி (40) மற்றும் மேற்கு வங்கத்தின் மேற்கு மிட்னாபூரைச் சோ்ந்த மஹாகாதா் கான் (48) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா்.
கிரிஜேஷ் சிங் என்ற அந்த முதியவா் அளித்த புகாரின் பேரில் சீமாபுரி காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் தன்னிடம் ரொக்கமாகவும், யுபிஐ பரிவா்த்தனைகள் மூலமாகவும் சுமாா் ரூ.39 லட்சம் மோசடி செய்ததாக அவா் புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
ஆக.4-ம் தேதி இரவில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் முதியவரின் வீட்டில், மண்ணும் போலியான தங்கக் கட்டிகளும் நிரப்பப்பட்ட எஃகு பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி ஒரு சடங்கை நடத்தியுள்ளனா். அப்போது, தனக்கு மயக்க மருந்து கொடுக்கப்பட்டதாகவும், அதனால் தான் சுயநினைவை இழந்ததாகவும் அந்த முதியவா் புகாரில் தெரிவித்துள்ளாா். சுயநினைவு திரும்பியபோது, தனது பீரோவில் இருந்த சுமாா் ரூ.15 லட்சம் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் காணாமல் போயிருந்ததைக் கண்டு அவா் அதிா்ச்சியடைந்தாா்.
புகாரின் அடிப்படையில், விசாரணையைத் தொடங்கிய காவல் துறையினா், ‘கிருஷ்ணா பண்டிட்’ என்ற பெயரில் வலம் வந்த முக்கிய குற்றவாளியை முஜாஃபா்நகரின் அம்பா விஹாரில் கண்டறிந்தனா். அவா் தஹ்சின் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டாா்.
விசாரணையின் போது, போலி மந்திரவாதியை முதியவருக்கு அறிமுகப்படுத்தியதோடு, பணப் பரிவா்த்தனைகளுக்கு உதவியதாகக் கூறப்படும் சோயப் அலி மற்றும் மஹாகாதா் கான் ஆகியோரும் கைதுசெய்யப்பட்டனா். குற்றச் செயலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கருதப்படும் எஸ்யூவி வாகனம், தாந்த்ரீகச் சடங்குகளுக்கு உரிய ஆடைகள், தஹ்சின் மற்றும் கிருஷ்ணா சா்மா ஆகிய பெயா்களைக் கொண்ட இரண்டு ஆதாா் அட்டைகள், ஒரு ஏடிஎம் அட்டை, இரண்டு கைப்பேசிகள் மற்றும் ரூ.2.73 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவற்றை காவல் துறையினா் கைப்பற்றினா்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள், பாதிக்கப்பட்டவா்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவதற்காகப் பல்வேறு அடையாளங்களைப் பயன்படுத்தியதும், தாந்த்ரீகச் சடங்குகளைச் செய்வது போல நாடகமாடி, அவா்களை ஏமாற்றிப் பணம் மற்றும் மதிப்புமிக்க பொருள்களைப் பறித்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
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