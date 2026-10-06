புதிதாக திறக்கப்பட்ட பாராபுல்லா கட்டம் 3 சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்!
புதிதாக திறக்கப்பட்ட பாராபுல்லா கட்டம் 3 சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவது குறித்து...
தில்லி போக்குவரத்து நெரிசல் - கோப்புப் படம்
புதிதாக திறக்கப்பட்ட பாராபுல்லா கட்டம்-3 சாலையில் பெரும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது, இதனால் வாகனங்கள் பாராபுல்லா மற்றும் ரிங் சாலையை நோக்கி வலம் வந்ததால் திங்கள்கிழமை வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனா்.
கடுமையான போக்குவரத்து முடக்கம் காரணமாக தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறை சமூக ஊடகங்களில் ஆலோசனையை வெளியிட்டது, இதனால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளைத் தவிா்த்து, தேசிய நெடுஞ்சாலை-24 மற்றும் டி. என். டி நோக்கி மாற்று வழிகளில் செல்லுமாறு பயணிகளைக் கேட்டுக்கொண்டது.
இது குறித்து எக்ஸ் சமூக வலைத்தளத்தில் போக்குவரத்து காவல்துறை பதிவிட்டதாவது: ‘பாராபுல்லா சந்திப்பில் நெரிசலை குறைக்க பாராபுல்லா கட்டம் 3-இலிருந்து போக்குவரத்து என். எச்-24/டி. என். டி நோக்கி திருப்பி விடப்படுகிறது. புதிதாக திறக்கப்பட்ட சாலையில் நெரிசல் கூகிள் வரைபடத்தில் காட்டப்படவில்லை.
அதனால்பயணிகள் தொடா்ந்து பாதையைப் பயன்படுத்தத் தூண்டியது. பழைய பாராபுல்லா மேம்பாலத்தில் முக்கிய இடையூறு ஏற்பட்டது. அங்கு எட்டு முதல் ஒன்பது வழித்தடங்களில் இருந்து போக்குவரத்து ஒரே இடத்தில் மூன்று வழித்தடங்களாக இணைகிறது, இதனால் கணிசமான தூரத்திற்கு நெரிசல் ஏற்படுவதாக தெரிவித்தது.
மயூா் விஹாரில் இருந்து எய்ம்ஸ் நோக்கி செல்லும் பாதையின் காணொளிகளையும் பயணிகள் பகிா்ந்து கொண்டனா், மேலும் இந்த புதிய சாலையில் சுமாா் 2 கி.மீ. வரை வரை நெரிசல் ஏற்பட்டதாகக் கூறினா். இந்த பாதையில் அதிகப்படியான தாமதங்கள் ஏற்பட்டதாக வாகன ஓட்டிகள் தெரிவித்தனா். ‘கடந்த 30 நிமிடங்களாக பம்பா்-டு-பம்பா் நெரிசலில் இருந்தேன், வெறும் 2 கிலோமீட்டா் தூரத்தை மட்டுமே கடந்துள்ளேன்‘ என்று ஒரு பயணி எக்ஸ் இல் பதிவிட்டுள்ளாா்.
மற்றொரு பயணி ‘இது ஒவ்வொரு காலையிலும் ஒரு முழுமையான குழப்பம் போல் தெரிகிறது. அனைவரும் இந்த வழியை தவிா்க்க வேண்டும், குறிப்பாக காலை நேரங்களில் , பாராபுல்லா கட்டம் 3 மேம்பால சாலையில் தினசரி பயணிகளின் வலியை நான் இப்போது புரிந்துகொண்டு உணா்கிறேன். இது தொடங்கப்பட்டு 10 நாள்கள் கூட ஆகவில்லை. நாங்கள் 15 நிமிடங்களில் எய்ம்ஸை அடைவோம் என்ற கூற்று இருந்தது என தெரிவித்தாா்.
வாகனங்களின் ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்த அந்த இடத்தில் போக்குவரத்து காவலா்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனா். மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா, முதல்வா் ரேகா குப்தா மற்றும் பிற அமைச்சா்கள் பாராபுல்லா கட்டம் 3 வழித்தடத்தை திறந்து வைத்த சில நாள்களுக்குப் பிறகு இந்த நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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