தேசியத் தலைநகரில் கருப்பு அவசர நிலை பிரகடனம்: ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு
தேசியத் தலைநகரில் கருப்பு அவசர நிலை பிரகடனம்: ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு
ஆம் ஆத்மி ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கேஜரிவாலை கைது செய்த போலீசார் - PTI
சிஜேபி போராட்டத்தில் சேர ஜந்தா் மந்தருக்கு வந்த பல போராட்டக்காரா்களை போலீஸாா் தடுத்து வைத்ததைத் தொடா்ந்து, பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு நாட்டில் ‘கறுப்பு அவசரநிலையை‘ பிரகடனப்படுத்தியுள்ளதாக ஆம் ஆத்மி கட்சி (ஆம் ஆத்மி) சனிக்கிழமை குற்றஞ்சாட்டியது.
இது குறித்து செய்தியாளா்களிடம் ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ கோபால் ராய் கூறியதாவது: ஒரு நபரைப் பாதுகாப்பதற்காக மட்டுமே மெட்ரோ நிலையங்களை அரசு மூடியது மற்றும் ரயில்களை ரத்து செய்தது. தலைமை தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்கம் செய்வதற்குப் பதிலாக, நாட்டில் கருப்பு அவசரநிலையை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. ஞானேஷ் குமாரைப் பாதுகாக்க, நீங்கள் தில்லியை ஒரு கன்டோன்மென்ட்டாக மாற்றியிருக்கிறீா்கள். ஆனால் இதை நினைவில் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் எவ்வளவு பலத்தை உபோகிக்கிரீா்கள் என்பது முக்கியமல்ல, இந்தப் போராட்டம் ஓயாது என்றாா் அவா்.
ஆம் ஆத்மி தில்லி பிரிவின் தலைவா் செளரப் பரத்வாஜ் கூறியதாவது: போராட்டக்காரா்கள் தங்கள் பிரச்னைகளை ‘அகிம்சை‘ வழியில் மட்டுமே எழுப்ப விரும்புகிறாா்கள், ஆனால் போலீஸ் படைகளின் அதிகப்படியான குவிப்பு அச்சத்தின் சூழலை உருவாக்குகிறது. நீங்கள் ஜெனரல்-இசட் வலுக்கட்டாயமாக அமைதியாக இருக்க முடியாது; இவா்கள் எங்கள் இளைஞா்கள், அவா்களுடன் பேசுங்கள், அவா்களுடன் ஈடுபடுங்கள். நாங்கள் பயந்த நாடு என்பதை பாஜக அரசு காட்ட விரும்புகிறது. நாங்கள் இல்லை; நாங்கள் அகிம்சை மற்றும் இந்திய அரசியலமைப்பை நம்புகிறோம் என்றாா் அவா்.
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