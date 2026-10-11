தில்லி: போராட்டக்காரர்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் மூலம் பெருகும் உதவிகள்!
மருத்துவ மற்றும் சட்ட உதவிகளை வழங்க தன்னாா்வலா்கள், மருத்துவா்கள், வழக்குரைஞா்கள் மற்றும் சமூக ஊடகப் பிரபலங்கள் அடங்கிய குழு முன்வந்துள்ளது.
இரண்டு நாள்களாக தில்லியில் நடைபெற்ற கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) போராட்டத்தின் போது தில்லி முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான போராட்டக்காரா்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்ட நிலையில், அவா்களுக்கு மருத்துவ மற்றும் சட்ட உதவிகளை வழங்க தன்னாா்வலா்கள், மருத்துவா்கள், வழக்குரைஞா்கள் மற்றும் சமூக ஊடகப் பிரபலங்கள் அடங்கிய குழு முன்வந்துள்ளது.
தனிநபா்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த தன்னாா்வக் குழுக்கள் என இரு தரப்பினரும் தடுத்து வைக்கப்பட்டவா்களுக்கும் அவா்களது குடும்பத்தினருக்கும் ஆதரவளித்து வருகின்றனா். இவா்கள் சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாகக் கோரிக்கைகளை முன்னெடுத்து, பாதிக்கப்பட்டவா்களைத் தேவையான உதவிகளுடன் இணைக்கும் பணியைச் செய்கின்றனா்.
சனிக்கிழமை நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது உதவிய தன்னாா்வலா்களின் சந்திப்புக்குப் பிறகு, தற்போது 130-க்கும் மேற்பட்டோா் இந்தப் போராட்ட ஆதரவு முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக சிஜேபி தன்னாா்வலா் ஒருவா் சமூக ஊடகப் பதிவு ஒன்றில் தெரிவித்தாா்.
பல்வேறு ஆதரவுக் குழுக்களை ஒன்றிணைக்கும் திட்டங்களை விளக்கும் காணொலி ஒன்றில் பேசிய அந்தத் தன்னாா்வலா், ‘தற்போது 130-க்கும் மேற்பட்டோா் இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனா். எனவே, இதை ஒரு முறையான அமைப்பாக மாற்ற வேண்டிய நேரம் இது என்று நான் கருதினேன்’ என்று கூறினாா்.
இந்த முயற்சியில், காவலில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு வீடு திரும்புவோருக்குப் போக்குவரத்து மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருள்களை ஏற்பாடு செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டு தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டோா் வீடு திரும்புதல் மற்றும் காயமடைந்த போராட்டக்காரா்களுக்கு உதவ மருத்துவா்கள் மற்றும் தன்னாா்வலா்களை ஒன்றிணைக்கும் முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
மேலும், மன உளைச்சல் மற்றும் கடும் சோா்வை எதிா்கொள்பவா்களை மனநல ஆதரவு அளிக்கும் நிபுணா்களுடன் இணைப்பதற்கான முயற்சியும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்தத் தன்னாா்வலா் தெரிவித்தாா்.
கள நிலவரங்களைச் சேகரிக்க ஒரு குழு, பல்வேறு இடங்களில் நடக்கும் நிகழ்வுகள் குறித்துப் பத்திரிகையாளா்களுக்கும் மற்றவா்களுக்கும் உடனுக்குடன் தகவல்களைத் தெரிவிக்கவும் தகவல்களைச் சேகரித்துத் தேவைப்படுபவா்களுக்குக் கொண்டு சோ்க்கவும் தனித்தனியே குழுக்களை அமைப்பதற்கான திட்டங்களையும் அவா் அறிவித்தாா்.
தடுத்து வைக்கப்பட்ட போராட்டக்காரா்களையும் அவா்களது குடும்பத்தினரையும் வழக்குரைஞா்களுடன் இணைப்பதற்கான சட்ட உதவிக்கான அமைப்பும் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதேபோன்ற முயற்சிகளைத் தனித்தனியாகத் தொடங்கியுள்ளவா்களையும் ஒன்றிணைக்க இக்குழு பணியாற்றி வருகிறது. உதவிகளை ஒருங்கிணைக்க ஒரு மையக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பும், ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் குறிப்பிட்ட தொடா்புப் மையங்களும் திட்டமிடப்பட்டு வருகின்றன.
காவலில் எடுக்கப்பட்ட போராட்டக்காரா்கள் விளையாட்டு அரங்குகள் மற்றும் மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டதால், இந்த வலையமைப்பின் செயல்பாடுகள் போராட்டக்களத்தைத் தாண்டி பரந்த தில்லி-என்சிஆா் பிராந்தியத்திற்கும் விரிவடைந்துள்ளதாக அந்தத் தன்னாா்வலா் தெரிவித்தாா்.
முறையான ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகளுக்கு அப்பால், தனிப்பட்ட சமூக ஊடகப் பயனா்களும் உதவிகளை வழங்கி வருகின்றனா்.
தன்னாா்வலா்கள் மற்றும் சட்ட நிபுணா்கள் உள்ளிட்ட பலா், போராட்டக்காரா்கள் மற்றும் அவா்களது குடும்பத்தினரிடையே பகிா்ந்துகொள்வதற்காகத் தங்கள் தொடா்பு விவரங்களை வழங்கியுள்ளனா். அதேவேளையில், ‘இன்ஸ்டாகிராம்’ தளம் உதவிகளை ஒருங்கிணைக்கும் மையமாக மாறியுள்ளது.
தில்லியில் பெருமளவிலான பாதுகாப்புப் படையினா் குவிக்கப்பட்டுள்ள சூழலில் இந்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. சனிக்கிழமையன்று, திட்டமிடப்பட்டிருந்த போராட்டக் கூட்டத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், ஜந்தா் மந்தா் பகுதிக்குச் செல்ல முயன்ற போராட்டக்காரா்களை தில்லி காவல்துறை தடுத்து நிறுத்தியது.
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளின் ஒரு பகுதியாக, தில்லி முழுவதும் 30,000-க்கும் மேற்பட்ட காவல் துறை மற்றும் துணை ராணுவப் படையினா் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனா். தில்லிக்கு சனிக்கிழமை வந்திறங்கிய உடனேயே அபிஜீத் திப்கே, சௌரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரன்கா உள்ளிட்ட சிஜேபி தலைவா்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டனா். அதேவேளையில், பல்வேறு இடங்களில் 7,000-க்கும் மேற்பட்ட போராட்டக்காரா்களும் தடுத்து வைக்கப்பட்டனா்.
முன்னாள் முதல்வா்களான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், மம்தா பானா்ஜி, பினராயி விஜயன் மற்றும் மணிக் சா்க்காா் உள்ளிட்ட பல எதிா்க்கட்சித் தலைவா்களும் போராட்டத்தில் இணைய முயன்றபோது தடுத்து வைக்கப்பட்டனா்.
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