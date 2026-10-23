சொத்துத் தகராறில் சகோதரா் கொலை - தம்பதி கைது
தில்லியின் ஜசோலா கிராமத்தில், பூா்விகச் சொத்து தொடா்பான தகராறின் போது தனது சகோதரரைக் கொன்றதாக இளைஞரையும், அவரது மனைவியையும் காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளனா்.
சித்திரிப்பு
தில்லியின் ஜசோலா கிராமத்தில், பூா்விகச் சொத்து தொடா்பான தகராறின் போது தனது சகோதரரைக் கொன்றதாக இளைஞரையும், அவரது மனைவியையும் காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளனா்.
இதுகுறித்து காவல்துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்ததாவது:
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஓம்பிரகாஷ் வா்மா (36) மற்றும் அவரது மனைவி சந்தா வா்மா (34) ஆகியோா் தில்லியிலிருந்து தப்பிச் செல்ல முயன்றபோது கைது செய்யப்பட்டனா். இந்தச் சம்பவம் அக்டோபா் 21 அன்று நிகழ்ந்தது.
முன்னதாக, ஜசோலா கிராமத்தில் தகராறு நடப்பதாகக் காவல்துறைக்கு இரண்டு அழைப்புகள் வந்தன. உடனடியாக அங்கு சென்ற காவல்துறையினா், பலத்த காயங்களுடன் இருந்த சஞ்சய் வா்மாவைக் கண்டனா். அவா் அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டாா். அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் அவா் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனா்.
உயிரிழந்தவரின் மனைவி சோனி (எ) நா்கிஸ் மற்றும் அவரது தாயாா் ஜம்னா தேவி ஆகியோரும் சிகிச்சைக்காக பண்டிட் மதன் மோகன் மாளவியா மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனா்.
விசாரணையின்போது, தனது மகன் ஓம்பிரகாஷ், மருமகள் சந்தா ஆகியோா், பூா்விகச் சொத்து தொடா்பான தகராறின்போது சஞ்சயையும் குடும்ப உறுப்பினா்கள் சிலரையும் தாக்கியதாக ஜம்னா தேவி குற்றஞ்சாட்டினாா்.
அவரது வாக்குமூலம், மருத்துவ ஆவணங்கள் மற்றும் சம்பவத்தின் சூழலைக் கருத்தில்கொண்டு, பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் பிரிவு 103(1) (கொலை) மற்றும் 3(5) (கூட்டு நோக்கம்) ஆகியவற்றின் கீழ் சரிதா விஹாா் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்தநிலையில், அக்டோபா் 21 அன்று புது தில்லி ரயில் நிலையம் அருகே சந்தா பிடிபட்டாா். ஓம்பிரகாஷ் அக்டோபா் 22 அன்று சராய் காலே கான் பேருந்து நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
விசாரணையின் போது, குற்றத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட மரக்கட்டை, சிசிடிவி காட்சிகள், உயிரிழந்தவரின் உடைகள் இருந்த பொட்டலம் ஆகியவை கைப்பற்றப்பட்டது. இதுகுறித்த மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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