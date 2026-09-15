போலி நகை திட்டம் மூலம் ரூ. 1.5 கோடி மோசடி: ஒருவா் கைது
தனது தந்தையுடன் இணைந்து போலி நகை திட்டத்தை நடத்தி 1,200 க்கும் மேற்பட்ட மக்களிடம் இருந்து சுமாா் ரூ. 1.5 கோடி மோசடி செய்த 24 வயது நபர் குஜராத் மாநிலத்தின் சூா்த் விமான நிலையத்தில் கைது
கைது
தனது தந்தையுடன் இணைந்து போலி நகை திட்டத்தை நடத்தி 1,200 க்கும் மேற்பட்ட மக்களிடம் இருந்து சுமாா் ரூ. 1.5 கோடி மோசடி செய்த 24 வயது நபரை தில்லி போலீஸாா் குஜராத் மாநிலத்தின் சூா்த் விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவா் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் பெயா் அனிகேத் வா்மா. 24 மாத தங்க நகை திட்டம் முடிந்த பிறகு ரூ.28,000 அல்லது அதற்கு சமமான நகைகளை வழங்குவதாக உறுதிமொழியுடன் உறுப்பினா்களிடமிருந்து மாதத்திற்கு ரூ. 1,000 ரூபாய் வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது.
புராரி, ஜகத்பூரில் உள்ள எம்/எஸ் பாபா ஷியாம் கிரி ஜுவல்லா்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான வா்மா மற்றும் அவரது தந்தை நரேஷ் குமாா் வா்மா ஆகியோா் நகை திட்ட சங்கங்கள் அல்லது குழுக்களை நடத்தியதாகவும், திட்டக் காலத்தின் முடிவில் கணிசமான அளவு அல்லது அதற்கு சமமான நகைகளைப் பெறுவதற்கான உத்தரவாதத்தின் பேரில் பணத்தை வைப்பு வைக்குமாறு உறுப்பினா்களை தூண்டியதாகவும் தெரிகிறது.
பல பாதிக்கப்பட்டவா்களின் புகாா்களின் பேரில் அக்டோபா் 8, 2025 அன்று வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதாக பொருளாதார குற்றப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.
விசாரணையின் போது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் நகை திட்ட சங்கங்களின் உறுப்பினா்களிடமிருந்து ரொக்க தவணைகளை வசூலித்ததை போலீஸாா் கண்டறிந்தனா். பணம் செலுத்தியதை ஒப்புக் கொண்ட கையால் எழுதப்பட்ட ரசீதுகள் மற்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களின் கையொப்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டவா்களிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இது வசூல் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஆவண ஆதாரங்களை வழங்குகிறது. தந்தை மற்றும் மகன் இருவரும் தங்கள் சொத்துக்களை அப்புறப்படுத்தியதாகக் கூறி தில்லியை விட்டு தப்பிச் சென்று அவா்கள் இருக்கும் இடத்தைக் கண்டறிய முடியவில்லை.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இருவருக்கும் எதிராக அவா்களின் அச்சத்தை எளிதாக்குவதற்காக லுக் அவுட் சுற்றறிக்கைகள் (எல்ஓசி) வெளியிடப்பட்டன. மேலும் விசாரணையில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் துபாய்க்கு குடிபெயா்ந்து தங்கள் குடும்பத்தினருடன் அங்கு வசித்து வருவது தெரியவந்தது.
பொருளாதார குற்றப்பிரிவுக்கு கிடைத்த தகவலைத் தொடா்ந்து செப்டம்பா் 10 ஆம் தேதி சூரத் விமான நிலையத்தில் அனிகேத் தடுத்து வைக்கப்பட்டாா். ஒரு குழு சூரத்திற்குச் சென்று செப்டம்பா் 11 ஆம் தேதி அவரைக் கைது செய்தது. அனிகேத் தில்லியில் தனது 12 ஆம் வகுப்பு கல்வியை முடித்து, குடும்ப நகை வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாா். அவரது குடும்பம் யமுனா விஹாா் மற்றும் புராரியில் இரண்டு நகைக் கடைகளை நடத்தி வந்தது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரும் அவரது தந்தையும் கடந்த 10-12 ஆண்டுகளாக தங்க நகை திட்ட சங்கத்தை நடத்தி வந்தது. இந்தக் காலகட்டத்தில் சுமாா் 1,200 பேரை ஏமாற்றியிருக்கலாம் என்றும் போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
பாதிக்கப்பட்டவா்களின் சரியான எண்ணிக்கை, சேகரிக்கப்பட்ட மொத்த தொகை, நிதி தடம் மற்றும் பிற நபா்களின் பங்கு ஆகியவற்றைக் கண்டறிய விசாரணை தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது துபாயில் வசிக்கும் நரேஷ் குமாா் வா்மாவை சட்ட மற்றும் ராஜதந்திர வழிகள் மூலம் கைது செய்வதற்கான முயற்சிகளும் நடந்து வருகிறது என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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