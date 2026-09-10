கட்டடம் இடந்த சம்பவம்: பிஜி நிா்வாகி கைது சீரமைப்புப் பணிகள் குறித்து காவல் துறை விசாரணை
தில்லி சத்ய நிகேதனில் 7 போ் உயிரிழந்த 5 மாடிக் கட்டட விபத்து தொடா்பாக பிஜி நிா்வாகி கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
தில்லி சத்ய நிகேதன் கட்டட இடிந்து விழுந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட பிஜி நடத்துநா் சுதான்ஷு, தொழிலாளா் ஒப்பந்ததாரா் சனோஜ் ஆகியோருடன் காவல் துறையினா்.
தில்லி சத்ய நிகேதனில் 7 போ் உயிரிழந்த 5 மாடிக் கட்டட விபத்து தொடா்பாக பிஜி நிா்வாகி கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா். கட்டடத்தை குத்தகைக்கு எடுத்திருந்தவா்களின் பங்கு, அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட கட்டுமானம் மற்றும் பழுதுபாா்ப்புப் பணிகள் குறித்து காவல் துறையினா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
‘ஹாஸ்டல் டேஸ்’ என்ற பெயரில் பிஜி தங்குமிடத்தை நடத்தி வந்த இரு தொழில் பங்குதாரா்களில் ஒருவரான சுதான்ஷு விசாரணையின்போது கைது செய்யப்பட்டாா். அவரிடம் காவல் துறையினா் தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். மற்றொரு பங்குதாரரான சுபம் தியாகி தலைமறைவாக உள்ளாா். அவரைத் தேடும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
கட்டட உரிமையாளா் மகேஷ், கடந்த 2025 ஆகஸ்டில் சுதான்ஷு மற்றும் சுபம் தியாகிக்கு அந்தக் கட்டடத்தை குத்தகைக்கு வழங்கியுள்ளாா். இதையடுத்து அவா்கள் அங்கு ‘ஹாஸ்டல் டேஸ்’ என்ற பெயரில் பிஜி தங்குமிடத்தை நடத்தி வந்தனா்.
இந்த வழக்கில் கட்டுமானப் பணிகளுக்கான ஒப்பந்தத் தொழிலாளரான சனோஜ் ஏற்கெனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா். கட்டடத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கட்டுமானம் மற்றும் பழுதுபாா்ப்புப் பணிகள் தொடா்பாக விசாரிப்பதற்காக, உத்தர பிரதேசத்தின் காஸ்கஞ்சில் இருந்து அவா் தில்லிக்கு அழைத்து வரப்படுகிறாா்.
இதனிடையே, பிஜி செயல்பட்டு வந்ததற்கான வாடகை ஒப்பந்தத்தையும் காவல் துறையினா் ஆய்வு செய்து வருகின்றனா். அந்த ஒப்பந்தத்தில், பிஜியில் தங்கியிருப்பவா்களுக்கு ஏற்படும் உயிரிழப்பு அல்லது ஆபத்துக்கு பிஜி நிா்வாகிகள் பொறுப்பேற்க மாட்டாா்கள் எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததாக காவல் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
மேலும், பிஜி நிா்வாகத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்ட காரணங்களால் ஏற்படும் தனிநபா் காயம், உடைமைகளுக்கு ஏற்படும் இழப்பு அல்லது சேதம் ஆகியவற்றுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டியதில்லை என்றும் ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. கட்டடத்துக்கு சீல் வைக்கப்படுதல், தீ விபத்து, நிலநடுக்கம், கனமழை உள்ளிட்டவை இதற்கான காரணங்களாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன.
பிஜி கட்டணங்கள் மற்றும் முன்வைப்புத் தொகையைத் திருப்பித் தராதது தொடா்பான விதிமுறைகளும் ஒப்பந்தத்தில் இடம்பெற்றிருந்தன. ஒழுங்கீனம், தவறான நடத்தை, கட்டணம் செலுத்தாதது உள்ளிட்ட விதிமீறல்கள் ஏற்பட்டால், தங்கியிருப்பவா்களை வெளியேற்றும் அதிகாரமும் நிா்வாகிகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், பெற்றோா் மற்றும் பாதுகாவலா்கள் தங்கியிருப்பவா்களின் அறைகளுக்குள் செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்ததாக அந்த ஆவணத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தொடா்ந்து பெய்த மழையால் அடித்தளத்தில் கழிவுகளும் தண்ணீரும் தேங்கியதைத் தொடா்ந்து, கடந்த 8 முதல் 10 நாள்களாக அங்கு பழுதுபாா்ப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வந்ததாக காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா். தரைத்தளத்திலும் வணிக நோக்கத்துக்காக விரிவாக்கப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே, கடந்த திங்கள்கிழமை தில்லி நீதிமன்றம் கட்டட உரிமையாளா் ஹரிராம் (81), அவரது மனைவி உா்மிளா (75) ஆகியோரை 14 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பியது. ஓய்வுபெற்ற இந்திய விமானப் படை சாா்ஜென்டான ஹரிராமின் மகன் மகேஷ் (52), 2 நாள்கள் போலீஸ் காவலில் வைக்கப்பட்டாா்.
விசாரணையின்போது, தனது பெற்றோா் சாா்பில் கட்டடப் பராமரிப்புப் பணிகளைத் தானே கவனித்து வந்ததாக மகேஷ் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் 1 மணியளவில் கட்டடம் இடிந்து விழுந்தது. இதுகுறித்து பிற்பகல் 1.34 மணிக்கு காவல் துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. தரைத்தளத்துடன் 4 மேல் தளங்களைக் கொண்ட அந்தக் கட்டடத்தில் ஏராளமான மாணவா்கள் உள்ளிட்டோா் வசித்து வந்தனா்.
காவல் துறை பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையின்படி, உள்ளூா் அளவில் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கட்டடம் பல ஆண்டுகள் பழமையானது என்பது தெரியவந்தது. வாடகை வருவாயைப் பெறுவதற்காக கூடுதல் தளங்கள் கட்டப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. அந்தக் கூடுதல் கட்டுமானம் ஏற்கெனவே இருந்த கட்டடத்தின் மீது கூடுதல் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியதா என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து, தெற்கு வளாகப் பகுதியில் வசிக்கும் மாணவா்களிடையே பிஜி தங்குமிடங்களின் பாதுகாப்பு குறித்து கவலை அதிகரித்துள்ளது. கட்டடத் தரநிலைகள் மற்றும் முறையான பராமரிப்பு தொடா்பாகவும் மாணவா்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளனா்.
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