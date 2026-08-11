தில்லியில் போலி ஆவணங்கள் தயாரித்த வழக்கில் ஈடுபட்டு 12 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த 62 வயது நபா் தமிழ்நாட்டில் கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல் துறையினா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது தொடா்பாக காவல் துறையினா் மேலும் கூறியதாவது: மனோஹரன் கந்தசாமி என்பவா் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு அருகே ஆக.4-ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டாா்.
இவா் 2014-இல் நிதிமன்றத்தால் தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டாா். மேலும் இவா் குறித்து தகவல் தெரிவிப்பவருக்கு ரூ.50,000 வெகுமதி அறிவிக்கப்பட்டது. அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் வழங்கியதாக போலியாக தயாரிக்கப்பட்ட கடிதத் தலைப்புகள் தொடா்பான போலி ஆவண வழக்கில் இவா் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு 2007-இல் கைது செய்யப்பட்டாா்.
ஹைதராபாத்தை சோ்ந்த 65 வயது நபா், தில்லி மந்திா் மாா்க் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்து, தா்மசாலாவில் உள்ள அலமாரியில் வைத்திருந்த தங்க நகைகள் மற்றும் பிற மதிப்புள்ள பொருள்கள் திருடப்பட்டதாக தெரிவித்தாா்.
விசாரணையின் போது, காவல் துறையினா் கந்தசாமியை கைது செய்தனா். திருடப்பட்ட பொருள்கள் மீட்கப்படாதபோதிலும், அவரிடமிருந்து அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அரசு அமைப்புகளின் பெயரில் அச்சிடப்பட்ட மற்றும் வெற்று கடிதத் தலைப்புகள் பல பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இந்த ஆவணங்கள் அனைத்தும் போலியானவை என பின்னா் கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து 2008-இல் தனி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. பின்னா் இந்த வழக்கு மேலதிக விசாரணைக்காக தில்லி காவல் துறைக்கு மாற்றப்பட்டது. கந்தசாமி கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டாா்; ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு பிணையில் வெளியே வந்தாா். அதன் பிறகு அவா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாமல் தலைமறைவானாா்.
சமீபத்தில், தொழில்நுட்ப தகவல்களை ஆய்வு செய்த காவல் துறையினா், தமிழ்நாட்டில் அவா் பயன்படுத்தி வந்த கைப்பேசி எண்ணை கண்டறிந்தனா். ஒரு மாதத்திற்கும் மேலான கண்காணிப்புக்குப் பிறகு, அவா் திருச்செங்கோடில் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டாா்.
கா்நாடக மாநிலம் மங்களூரை சோ்ந்த கந்தசாமி திருமணமானவா்; அவருக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனா். கடந்த சில ஆண்டுகளாக திருச்செங்கோடில் வசித்து வந்த அவா் கோழிப்பண்ணை வைத்து நடத்தி வருகிறாா் என்று காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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