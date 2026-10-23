யமுனை கரையில் 24 கிலோ மீட்டா் தூரத்துக்கான சைக்கிள் பாதையை அமைக்க டிடிஏ திட்டம்
யமுனை கரையில் 24 கிலோ மீட்டா் தூரத்துக்கான சைக்கிள் பாதையை அமைக்க டிடிஏ திட்டம்
தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையம் (டி. டி. ஏ) யமுனை கரையில் 24 கிலோ மீட்டா் தூரத்துக்கான சைக்கிள் பாதையை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது, இது நகரத்தின் மிக நீளமான ரயில் பாதையாக மாறும், இது வஜிராபாத்திற்கு அருகிலுள்ள பழைய ரயில்வே பாலத்திலிருந்து சராய் காலே கான் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலை 24 வரை அமைக்கப்படும் என்று அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: திட்டத்தின் முதல் கட்டத்திற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியை டி. டி. ஏ. வெளியிட்டுள்ளது, ஒட்டுமொத்த மதிப்பிடப்பட்ட கட்டுமான செலவு சுமாா் ரூ.16 கோடி ரூபாய். யமுனை வெள்ளச் சமவெளியில் அனுமதிக்கப்பட்ட பொருட்களைப் பயன்படுத்தி சைக்கிள் ஓட்டுதல் பாதை உருவாக்கப்படும், பாதையில் விரிவான பசுமை திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தில்லி 2047-இன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பெரும் திட்டத்தின் கீழ், டி. டி. ஏ. ஒரு ’நதி-மக்கள் இணைப்பை’ ஊக்குவிக்கவும், யமுனை நதியில் சுமாா் 50 கி. மீ. நீளமுள்ள சொத்துக்களை உருவாக்கவும் முன்மொழிந்துள்ளது. இந்த திட்டத்தின் படி, 52 கி. மீ. நீளமுள்ள முழு வழித்தடமும் மூன்று கட்டங்களாக உருவாக்கப்படும், முதல் கட்டம் வஜிராபாத் அருகே உள்ள பழைய ரயில்வே பாலத்திலிருந்து தேசிய நெடுஞ்சாலை 24 வரை செல்லும்.
திட்ட விவரங்களின்படி, ஆற்றின் மேற்குக் கரையில் 75 மீட்டா் முதல் 100 மீட்டா் அகலமுள்ள பொது பசுமைப்பாதை உருவாக்கப்படும். பூங்காக்கள் மற்றும் நதிக்கான பொது அணுகலை மேம்படுத்துவதற்கும், மக்களுக்கும் யமுனை நதிக்கும் இடையிலான வலுவான தொடா்பை ஊக்குவிப்பதற்கும், சைக்கிள் ஓட்டுதல் மற்றும் நடைபயிற்சி பாதைகள், செயலற்ற பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கைகளுக்கான இடங்களுடன் இதில் இடம்பெறும். செயலில் உள்ள வெள்ளப்பெருக்குக்கு’ வெளியே உள்ள பகுதிகளில் சைக்கிள் ஓட்டுதல் பாதை உருவாக்கப்படும், அங்கு தேவையான ஒப்புதல்களைப் பெற்ற பிறகு சில பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கைகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன.
முன்மொழியப்பட்ட வழித்தடம், பான்சேரா, காளிண்டி பல்லுயிா் பூங்கா, அசிதா மற்றும் யமுனா வாடிகா உள்ளிட்ட பல வெள்ளப்பெருக்குப் பகுதிகளை இணைக்கும். முன்னதாக, குஜராத்தில் உள்ள சபா்மதி ஆற்றங்கரையைப் போலவே யமுனை ஆற்றங்கரையையும் மேம்படுத்துவதற்கான திட்டங்களை தில்லி அரசு அறிவித்திருந்தது. முன்மொழியப்பட்ட வளா்ச்சியில் நடைபாதைகள், விளையாட்டு மைதானங்கள் மற்றும் பிற பொழுதுபோக்கு மற்றும் பொது இடங்கள் அடங்கும், சைக்கிள் ஓட்டுதல் பாதை பெரிய திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும். யமுனா நதி தில்லி வழியாக 52 கி. மீ. பாய்கிறது, இதில் வஜிராபாத் மற்றும் ஓக்லா இடையேயான முக்கியமான 22 கி. மீ. நீளம் மிகவும் மாசுபட்டுள்ளது மற்றும் பல திட்டமிடல் மற்றும் கொள்கை முயற்சிகளின் மையமாக இருந்து வருகிறது என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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