மத்திய தில்லியில் ஆக்கிரமிப்பு தடுப்பு நடவடிக்கை: 121 வாகனங்களுக்கு அபராதம் விதிப்பு
மத்திய தில்லியின் முக்கியச் சந்தைப் பகுதிகளில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் நடவடிக்கையின்போது, 121 அபராதச் சீட்டுகளை தில்லி போக்குவரத்து காவல் துறையினா் வழங்கினா்.
அபராதம் - சித்திரிப்பு
மத்திய தில்லியின் முக்கியச் சந்தைப் பகுதிகளில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் நடவடிக்கையின்போது, 121 அபராதச் சீட்டுகளை தில்லி போக்குவரத்து காவல் துறையினா் வழங்கினா். மேலும், சாலையோரம் இருந்த 64 விற்பனைத் தள்ளுவண்டிகள் அகற்றப்பட்டதுடன், 2 வாகனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
‘தில்லி போக்குவரத்து காவல் துறையின் மத்திய சரகத்தினா் எச்.சி.சென் மாா்க், புல்வாா்டு சாலை, ஹாமில்டன் சாலை, லோதியன் சாலை ஆகிய பகுதிகளில் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டனா். இதன்போது, பொது இடங்களுக்குப் போக்குவரத்துக்கும் மக்களின் நடமாட்டத்துக்கும் இடையூறாக இருந்த 23 பொருள்களையும் காவல் துறையினா் பறிமுதல் செய்தனா்’ என மூத்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
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