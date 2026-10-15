The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மணிப்பூரில் 84 எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு திடீர் உடல் நலக் குறைவு! காரணம் என்ன?கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்னரக அரிசி கிலோ ரூ. 30-க்கு விற்பனை: தமிழக அரசுதிமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம் அறிவிப்பு! ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!முதல்வர் விஜய் நாளை திருச்சூர் பயணம்!ராகுல் தொடர்ந்த வழக்கு! ஞானேஷ் குமாருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்!சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குதிரை பேரம்! ஆளுநரிடம் அதிமுக புகார்!அரிசி விலையைக் குறைக்க தேவையான நடவடிக்கை! அமைச்சர் வெங்கடரமணன்தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது!ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக சென்னையில் இந்தியா கூட்டணி ஆர்ப்பாட்டம்!மதத்தைக் காரணம் காட்டி இடஒதுக்கீடு உரிமையை மறுப்பது சமூக அநீதி: மு.க. ஸ்டாலின்முஸ்லிமாக மதம் மாறியவா்கள் இடஒதுக்கீடு பெற முடியாது! உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!நடிகர் இம்ரான் கான் நாட்டைவிட்டு வெளியேற உத்தரவு!

போக்குவரத்து விதிமீறல் நிலுவை அபராதம் ரூ. 2.01 கோடி வசூல்

சென்னை பெருநகர காவல் துறை தற்காலிக கால்சென்டா்கள் மூலம் போக்குவரத்து விதிமுறை மீறல் நிலுவை அபராதம் ரூ.2.01 கோடி வசூல் செய்துள்ளது.

கோப்புப் படம்

Updated On :

சென்னை பெருநகர காவல் துறை தற்காலிக கால்சென்டா்கள் மூலம் போக்குவரத்து விதிமுறை மீறல் நிலுவை அபராதம் ரூ.2.01 கோடி வசூல் செய்துள்ளது.

சென்னையில் வாகன ஓட்டிகள், நிலுவை வைத்துள்ளது போக்குவரத்து விதிமுறை மீறல் அபராதத்தைச் செலுத்த வைப்பதற்கு பெருநகர காவல் துறையின் சாா்பில் 15 இடங்களில் தற்காலிக சிறப்பு கால்சென்டா்கள் அமைக்கப்பட்டன.

இந்த மையங்கள் கடந்த மாதம் 21-ஆம் தேதி முதல் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மையம் சென்னை பெருநகர காவல் துறை ஆணையரகம் உள்பட நகா் முழுவதும் 15 இடங்களில் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இங்கு, வாகன ஓட்டிகளுக்கு நிலுவையில் உள்ள இ-சலான்கள் குறித்த விவரங்கள் வழங்கப்பட்டதுடன், அபராதத் தொகைகளைச் செலுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்களும் அளிக்கப்பட்டன.

கால்சென்டா்கள் மூலம் கடந்த புதன்கிழமை வரை ரூ.2,01,74,381 நிலுவை அபராதத் தொகை வசூலிக்கப்பட்டிருப்பதாக சென்னை பெருநகர காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது. நிலுவை அபராதத் தொகையை வசூலிக்கும் வகையில் செயல்படுத்தப்பட்ட, இந்த தற்காலிக சிறப்பு கால்சென்டா்கள் திட்டம் வியாழக்கிழமையுடன் நிறைவு பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சிறுவா்கள் பைக் ஓட்ட பெற்றோா் ஊக்குவிக்கக் கூடாது: சென்னை காவல் ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ்

சிறுவா்கள் பைக் ஓட்ட பெற்றோா் ஊக்குவிக்கக் கூடாது: சென்னை காவல் ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ்

தீபாவளி கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்க்க தற்காலிக பேருந்து நிறுத்தங்கள்!

தீபாவளி கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்க்க தற்காலிக பேருந்து நிறுத்தங்கள்!

மானாமதுரை நான்கு வழிச்சாலையில் வேக கண்காணிப்புக் கருவி தொடங்கிவைப்பு

மானாமதுரை நான்கு வழிச்சாலையில் வேக கண்காணிப்புக் கருவி தொடங்கிவைப்பு

போக்குவரத்து விதிமீறல் அபராதம் நிலுவை: மின் கட்டணத்துடன் இணைக்க உச்சநீதிமன்றம் யோசனை

போக்குவரத்து விதிமீறல் அபராதம் நிலுவை: மின் கட்டணத்துடன் இணைக்க உச்சநீதிமன்றம் யோசனை

விடியோக்கள்

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies