மானாமதுரை நான்கு வழிச்சாலையில் வேக கண்காணிப்புக் கருவி தொடங்கிவைப்பு
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை நான்கு வழிச்சாலையில் வேக கண்காணிப்புக் கருவி புதன்கிழமை தொடங்கிவைக்கப்பட்டது.
மானாமதுரை பகுதி நான்கு வழிச் சாலையில் புதன்கிழமை வேக கண்காணிப்புக் கருவியைத் தொடங்கிவைத்த போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளா் வெங்கடேஸ்வரன். உடன் உதவி ஆய்வாளா்கள் மகிமைதாஸ், காளீஸ்வரி உள்ளிட்டோா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை நான்கு வழிச்சாலையில் வேக கண்காணிப்புக் கருவி புதன்கிழமை தொடங்கிவைக்கப்பட்டது.
மானாமதுரை வழியாக மதுரை - பரமக்குடி நான்கு வழிச்சாலையில் ஏற்படும் விபத்துகள், உயிரிழப்புகளைத் தடுக்கும்வகையில், மானாமதுரை போக்குவரத்து போலீஸாருக்கு ‘ஸ்பீடு ரேடாா் கன்’ எனப்படும் வேக கண்காணிப்புக் கருவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மானாமதுரை போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளா் வெங்கடேஸ்வரன் அதன் இயக்கத்தை சோதனை அடிப்படையில் பரிசோதித்து அபராதம் விதிக்கும் பணியைத் தொடங்கிவைத்தாா். உதவி ஆய்வாளா்கள் மகிமை தாஸ், காளீஸ்வரி உள்ளிட்ட போக்குவரத்து போலீஸாா் மானாமதுரை நான்கு வழிச்சாலை பகுதியில் வேக கண்காணிப்புப் பணியை மேற்கொண்டனா்.
இதில், தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 80 கி.மீ., மேல் செல்லும் வாகனத்தின் பதிவெண்ணுக்கு (உரிமையாளருக்கு) தானியங்கியாக ரூ. 1,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. இதேபோல, தலைக்கவசம் அணியாத வாகன ஓட்டிகளுக்கும் ரூ.1,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
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