மாளவியா நகா் ஹோட்டல் தீ விபத்து சம்பவம்: உரிமையாளரின் மருத்துவ அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
மாளவியா நகா் ஹோட்டல் ஏற்பட்ட தீ விபத்து சம்பவம் தொடா்பாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஹோட்டல் உரிமையாளரின் உடல்நிலை குறித்து ராம் மனோகா் லோஹியா (ஆா்எம்எல்) மருத்துவமனை அறிக்கை கோரி தாக்கல் செய்ய தில்லி உயா் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
மாளவியா நகா் ஹோட்டல் ஏற்பட்ட தீ விபத்து சம்பவம் தொடா்பாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஹோட்டல் உரிமையாளரின் உடல்நிலை குறித்து ராம் மனோகா் லோஹியா (ஆா்எம்எல்) மருத்துவமனை அறிக்கை கோரி தாக்கல் செய்ய தில்லி உயா் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
குடல் அடைப்புப் பிரச்னையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தனது உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாகவும் கூறி இடைக்கால ஜாமீன் கோரி உரிமையாளா் லோகேஷ் பஜாஜ் தாக்கல் செய்த மனுவின் அடிப்படையில் நீதிபதி மனோஜ் ஜெயின் இந்த உத்தரவைப் பிறப்பித்தாா்.
பஜாஜ் ஆக.24-ஆம் தேதிமுதல் ஆா்எம்எல் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி ஜெயின், மருத்துவமனையிடமிருந்து விரிவான அறிக்கை பெறப்படும் என்று உத்தரவிட்டு, வழக்கு விசாரணையை புதன்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்தாா்.
ஃப்ளோரிஷ் ஸ்டே என்ற ஐந்து மாடி ஹோட்டலில் கடந்த ஜூன் 3-ஆம் தேதி ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் வெளிநாட்டினா் உள்ள 23 போ் உயிரிழந்தனா் மற்றும் 24 போ் பலத்த காயமடைந்தனா்.
இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கின் அடிப்படையில் கைதுசெய்யப்பட்ட ஹோட்டல் உரிமையாளா் பஜாஜ், தற்போது நீதிமன்றக் காவலில் உள்ளாா்.
மருத்துவக் காரணங்களுக்காக நான்கு வார இடைக்கால ஜாமீன் கோரி அவா் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரணை நீதிமன்றம் கடந்த செப்.3-ஆம் தேதி நிராகரித்தது. காவலில் இருந்தபோதே அவருக்குப் போதுமான சிறப்பு மருத்துவச் சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும், அவா் குறிப்பிட்ட மருத்துவத் தேவைக்கான சிகிச்சை ஏற்கெனவே மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டுவிட்டதாகவும் அந்த நீதிமன்றம் கூறியது.
விசாரணை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த ஜாமீன் மனுவில், கடுமையான வயிற்றுப் பகுதி பாதிப்புகள் இருப்பதாகவும், மருத்துவா்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்ய அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் பஜாஜ் குறிப்பிட்டிருந்தாா். அவா் முதலில் தீன் தயாள் உபாத்யாய் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, பின்னா் தஙக மருத்துவமனைக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டதை விசாரணை நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியது.
ஆறு அறைகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கும் விதிமுறைகளை மீறி 26 அறைகள் கொண்ட விடுதியை நடத்தியதாகக் குற்றஞ்சாட்டி உரிமையாா் பஜாஜ், மேலாளா்-கணக்காளா் ஜெய் மிஸ்ரா மற்றும் சமையல்காரா் கேஷவ் நேகி ஆகியோா் மீது தில்லி காவல்துறை குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது.
விசாரணையின்படி, பஜாஜ் ஹோட்டல் உரிமத்திற்கு விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், விடுதியில் ஒரே ஒரு நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் வழி மட்டுமே இருந்ததாகவும் தீ விபத்தின்போது வெளியேறுவதற்கான அவசர வழி இல்லாததாலும் அந்த விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது. மீண்டும் விண்ணப்பிப்பதற்குப் பதிலாக, அவா் தங்கும்வசதி மற்றும் காலை உணவு (பி&பி) என்ற பிரிவில் அந்த விடுதியை நடத்தியதாகக் காவல்துறை குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.
தேநீா் தயாரிக்கும்போது நேகி ‘ஆயில் ஃப்ரையரை’ அணைக்காமல் விட்டுச் சென்றதால் சமையலறையில் தீ விபத்து தொடங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்கள் மற்றும் ஒரே ஒரு நுழைவு-வெளியேறும் வழி ஆகியவை நிலைமையை மோசமாக்கியதால், கட்டடம் முழுவதும் தீ வேகமாகப் பரவியதாக குற்றபத்திரிகையில் காவல் துறை குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.