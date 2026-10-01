ஐஎன்ஏ தியாகிகளுக்கு செங்கோட்டையில் நினைவிடம்: மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட தில்லி உயா்நீதிமன்றம் மறுப்பு
செங்கோட்டையில் இந்திய தேசிய ராணுவ (ஐஎன்ஏ) தியாகிகளுக்கு நினைவுச் சின்னம் அமைக்க மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட தில்லி உயா்நீதிமன்றம் புதன்கிழமை மறுத்துவிட்டது.
தில்லி உயர்நீதிமன்றம்
செங்கோட்டையில் இந்திய தேசிய ராணுவ (ஐஎன்ஏ) தியாகிகளுக்கு நினைவுச் சின்னம் அமைக்க மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட தில்லி உயா்நீதிமன்றம் புதன்கிழமை மறுத்துவிட்டது.
‘மகான் ஸ்வதந்த்ரதா சேனானி லால்தி ராம் டிரஸ்ட்’ தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி டி.கே. உபாத்யாய, நீதிபதி தேஜஸ் கரியா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு, நினைவுச் சின்னம் அமைப்பது அல்லது அமைக்காமல் இருப்பது அரசின் முடிவு; அதில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது என்று தெரிவித்தது.
மேலும்,“‘உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் அனைத்தும் ரிட் மனுவின் பொருளாகிவிடாது. நினைவுச் சின்னம் அமைப்பதா, இல்லையா என்பது அரசின் விருப்பத்துக்கு உட்பட்டது; நீதிமன்றத்தின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது அல்ல. இது நீதிமன்றத்தில் விவாதிக்கக்கூடிய விவகாரமாக இருக்க முடியாது’ என்று மனுதாரா் தரப்பு வழக்குரைஞரிடம் அமா்வு தெரிவித்தது.
ஐஎன்ஏ-வின் ஆயிரக்கணக்கான தியாகிகளுக்கு செங்கோட்டையில் நினைவுச் சின்னம் அமைக்கும் திட்டத்தை அரசு அறிவித்து 5 ஆண்டுகள் கடந்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று மனுதாரா் தரப்பு வழக்குரைஞா் வாதிட்டாா். இந்தத் தாமதம் அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 21-ஆவது பிரிவின் கீழ் கண்ணியத்துடன் வாழும் உரிமையை மீறுவதாகவும் அவா் கூறினாா்.
இதற்கு பதிலளித்த நீதிமன்றம், நினைவுச் சின்னம் அமைப்பது அடிப்படைக் கடமை அல்லது அடிப்படை உரிமையுடன் தொடா்புடையது அல்ல. அப்படியிருக்க, இதுதொடா்பாக நாங்கள் எவ்வாறு உத்தரவிட முடியும்? செங்கோட்டையில் நிலம் ஒதுக்குமாறு அரசுக்கு எவ்வாறு உத்தரவிட முடியும்? என்று கேள்வி எழுப்பியது.
இதையடுத்து, பொதுநல மனு மீதான விசாரணையை முடித்து வைத்த நீதிமன்றம், மத்திய அரசிடம் விரிவான மனுவை மனுதாரா் தாக்கல் செய்யலாம் என்று அனுமதி அளித்தது. அவ்வாறு மனு அளிக்கப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் அதைப் பரிசீலித்து முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டது.
பின்னணி: நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் 125-ஆவது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்களை முன்னிட்டு, 2021-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் நாடாளுமன்றத்தில் அளித்த எழுத்துப்பூா்வ பதிலில் மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்ததாக மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவற்றில் செங்கோட்டையில் ஐஎன்ஏ தியாகிகளுக்கு நினைவுச் சின்னம் அமைக்கும் திட்டமும் இடம்பெற்றிருந்ததாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
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