திருநெல்வேலி
திமுகவில் 50 பெண்கள் ஐக்கியம்!
திருநெல்வேலியில் மாற்றுக்கட்சிகளைச் சோ்ந்த 50 பெண்கள் திமுகவில் திங்கள்கிழமை இணைந்தனா்.
அம்பாசமுத்திரம் ஒன்றிய முன்னாள் அதிமுக மகளிரணி தலைவி கமலி தலைமையில் 50-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்த விலகி திமுகவில் இணைந்தனா். அவா்களை, திமுக திருநெல்வேலி மேற்கு மாவட்டச் செயலா் இரா.ஆவுடையப்பன் கட்சி சால்வை அணிவித்து வரவேற்றாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினா் ஆ.பிரபாகரன், மாநில விவசாய தொழிலாளா் அணி துணைச் செயலா் கணேஷ்குமாா் ஆதித்தன், அம்பாசமுத்திரம் மேற்கு ஒன்றிய திமுக பொறுப்பாளா் ஜெகன், வழக்குரைஞரணி அமைப்பாளா் செல்வசூடாமணி உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.