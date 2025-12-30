தமமுக தோ்தல் கூட்டணி இன்று அறிவிப்பா? பெ.ஜான்பாண்டியன் பதில்
சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் கூட்டணி தொடா்பாக செயற்குழு கூட்டத்துக்குப் பின் அறிவிக்கப்படும் என்றாா் தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத் தலைவா் பெ.ஜான்பாண்டியன்.
இதுதொடா்பாக, பாளையங்கோட்டையில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியதாவது: எங்களது கட்சியின் செயற்குழு கூட்டம் புதன்கிழமை (டிச.31) நடைபெற உள்ளது. அதன் பின்னா் யாருடன் கூட்டணி என்பது குறித்து தெரிவிப்போம். மத்திய-மாநில அரசுகள் கொண்டு வரும் திட்டங்களில் தங்களுக்கு நன்மையுள்ளது என்றறிந்தால் மக்கள் நிச்சயம் ஏற்றுக்கொள்வாா்கள். அதேவேளையில் எதிா்க்கட்சி மனோபாவத்தில் எதிா்ப்பவா்களும் உள்ளனா்.
திருநெல்வேலி, தென்காசி மாவட்டங்களில் கனிமவள கொள்ளை அதிகமாக இருக்கிறது. இதனை தடுக்க மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும். நடிகா் விஜய்க்கு கூடும் கூட்டம், வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வாக்குகளாக மாறாது. அவா் வரட்டும், தோ்தலை சந்திக்கட்டும். தமிழகத்தைப் பொருத்தவரை அ.தி.மு.க., தி.மு.க. என்ற 2 கட்சிகள் இடையேதான் போட்டி. மூன்றாவது நான்காவது அணிகள் எடுபடாது. அனைத்துக்கும் அரசை குறை கூறக்கூடாது. நடிகா் விஜய் ஏழைகளுக்கு வீடு வழங்கப்படும் என்று கூறியுள்ளாா். தோ்தல் அறிக்கையை யாா் வேண்டுமானாலும் கொடுக்கலாம். அனைத்தையும் நிறைவேற்றி விட முடியாது என்றாா்.