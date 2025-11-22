நான்குனேரி அருகே காவலாளி வீட்டில் நகை திருடிய பெண் கைது
நான்குனேரி அருகே காவலாளி வீட்டில் நகை திருடிய பெண்ணை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
நான்குனேரியை அடுத்த முனைஞ்சிப்பட்டி சந்தை தெருவில் வசித்து வருபவா் சுப்பிரமணியன் (75). இவரது மனைவி பேச்சியம்மாள், கடந்த ஆண்டு உடல்நலக் குறைவால் உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து, சுப்பிரமணியன் திருநெல்வேலியில் உள்ள வீட்டில் தங்கியிருந்து காவலாளியாக பணியாற்றி வருகிறாா். வாரத்தில் ஒரு நாள் மட்டும் சொந்த ஊருக்கு வந்து செல்வது வழக்கம்.
இந்நிலையில், நவ. 1ஆம் தேதி முனைஞ்சிப்பட்டி வீட்டுக்கு வந்துள்ளாா். அப்போது, அவருடன் நட்பு ரீதியில் பழகிய திருநெல்வேலி பெருமாள்புரம் பகுதியைச் சோ்ந்த குமாா் மனைவி ஹேமலதா (35), இளைஞா் ஒருவருடன் அங்கு வந்து தங்கிச் சென்றுள்ளாா். அப்போது, சுப்பிரமணியன் பீரோவில் உள்ள தனது மனைவியின் புடவையை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு ஹேமலதாவிடம் கூறியுள்ளாா். மறுநாள் ஹேமலதா அங்கிருந்து சென்றுள்ளாா்.
பின்னா், சுப்பிரமணியன் பீரோவை பாா்த்த போது, தனது மனைவியின் 17 கிராம் நகைகள் மாயமாகியிருந்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, மூலக்கரைப்பட்டி போலீஸில் அவா் புகாரளித்தாா்.
போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்ததில், ஹேமலதா நகையைத் திருடியது தெரிய வந்தது. பின்னா், நகையை மீட்ட போலீஸாா், அவரை கைது செய்தனா்.