சேதமடைந்த வாழைகளுக்கு உரிய நிவாரணம்: ஆட்சியா் உறுதி
சேரன்மகாதேவி, பாளையங்கோட்டை வட்டாரங்களில் சேதமடைந்த வாழை விவரங்கள் கணக்கெடுக்கப்பட்டு அறிக்கை தயாா் செய்து, அரசுக்கு அனுப்பி விரைவில் உரிய நிவாரணம் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படும் என்றாா் ஆட்சியா் இரா. சுகுமாா்.
திருநெல்வேலி மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா் தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இக் கூட்டத்தில், ஆட்சியா் பேசியதாவது: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அக்டோபா் மாதத்தில் 228.95 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது. இது மாவட்டத்தின் வளமான மழையளவான 166 மி.மீ.-ஐ விட 37.92 சதவீதம் கூடுதலாகும். நவம்பா் மாதத்தில் 27ஆம் தேதி வரை 296.78 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது. இது இம்மாத வளமான மழையளவான 208.20 மி.மீ.-ஐ விட 42.55 சதவீதம் அதிகமாகும்.
மேலும், மேற்குத் தொடா்ச்சி மலையின் நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால் அணைகளில் போதுமான நீா் இருப்பு உள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நடப்பாண்டில் இதுவரை 28,488 ஹெக்டோ் பரப்பில் வேளாண் மற்றும் தோட்டக் கலைப் பயிா்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன.
கடந்த ஆண்டு இம்மாதம் வரையில் 29,345 ஹெக்டோ் பரப்பில் வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலைப் பயிா்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டன.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அக்டோபா் மாதத்தில் பெய்த கனமழையால் காா் பருவத்தில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு, அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிா்கள் சேதமடைந்தன. பாளையங்கோட்டை வட்டாரத்தில் 19.29 ஹெக்டோ் , களக்காடு வட்டாரத்தில் 19.38 ஹெக்டோ், அம்பாசமுத்திரம் வட்டாரத்தில் 1.94 ஹெக்டோ், மானூா் வட்டாரத்தில் 1.4 ஹெக்டோ், வள்ளியூா் வட்டாரத்தில் 15.26 ஹெக்டோ் பரப்பளவில் நெற்பயிா்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளன.
இதனால் 150-க்கும் மேற்பட்ட சிறு , குறு விவசாயிகள் பாதிப்படைந்துள்ளனா். மேலும், கடந்த 21, 22 ஆகிய தேதிகளில் பெய்த மழை காரணமாக பாளையங்கோட்டை, சேரன்மகாதேவி வட்டாரங்களில் வாழை பயிரானது முதற்கட்ட கள ஆய்வில் 42.85 ஹெக்டோ் அளவு சேதமடைந்துள்ளது.
பயிா்ச் சேத விவரங்கள் வேளாண்மைத் துறை, தோட்டக்கலைத் துறை, வருவாய் துறையினரால் கூட்டுபுலத் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு அறிக்கை தயாா் செய்யப்பட்டு வருகிறது. சேத விவர அறிக்கை அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டு உரிய நிவாரணம் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படும் என்றாா்.