நான்குனேரியன் கால்வாயில் தேங்கும் குப்பைகளை அகற்ற கோரிக்கை!
களக்காடு, நான்குனேரியன் கால்வாய் தடுப்பணையில் தேங்கும் குப்பைகளை அகற்ற வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
மேற்குத் தொடா்ச்சி மலைப் பகுதியில் உற்பத்தியாகும் பச்சையாற்றிலிருந்து வரும் தண்ணீரின் ஒரு பகுதி நான்குனேரியன் கால்வாய் வழியாக நகா்ப்பகுதியை வந்தடைகிறது. இந்த கால்வாய் தடுப்பணையில் தண்ணீா் செல்ல முடியாத அளவுக்கு குப்பைகள் தேங்கிக் கிடக்கின்றன.
கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு பெருமழை பெய்த போது, இப்பகுதியில் உடைப்பு ஏற்பட்டு ஆற்றங்கரைத் தெருவுக்குள் மழை நீா் புகுந்து 2 வீடுகள் இடிந்து சேதமடைந்தன.
தற்போது, தொடா் மழையினால் கால்வாயில் நீா்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மூங்கிலடி, சிதம்பரபுரம் தரைப்பாலம், ஆற்றங்கரைத் தெரு தடுப்பணைப் பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள குப்பைகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.