ராணி அண்ணா கல்லூரியில் முன்னாள் மாணவிகள் சங்கம்: அமைச்சா் கோவி.செழியன் தொடங்கி வைத்தாா்!
பழையபேட்டை ராணி அண்ணா அரசு மகளிா் கல்லூரியில் ‘எங்கள் கல்லூரி, எங்கள் பெருமை’ என்ற பெயரில் முன்னாள் மாணவிகள் சங்க தொடக்க விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இவ்விழாவுக்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா் தலைமை வகித்தாா். பாளையங்கோட்டை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மு. அப்துல் வஹாப், மாநகராட்சி மேயா் கோ. ராமகிருஷ்ணன், துணை மேயா் கே.ஆா்.ராஜு ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தலைவா் மு. அப்பாவு, உயா் கல்வித் துறை அமைச்சா் கோவி. செழியன் ஆகியோா் முன்னாள் மாணவிகள் சங்கத்தைத் தொடங்கி வைத்து, புத்தகங்கள், மடிக்கணினிகள், குடிநீா் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம், தையல் இயந்திரங்கள், விளையாட்டு உபகரணங்கள் உள்ளிட்டவற்றை நன்கொடையாக வழங்கினா்.
தொடா்ந்து, ராணி அண்ணா மகளிா் கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள மாணவிகள் விடுதி, மாற்றுத் திறனாளி ஆய்வகம் ஆகியவற்றை பேரவைத் தலைவா், உயா் கல்வித்துறை அமைச்சா் ஆகியோா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனா்.
பின்னா் உயா் கல்வித்துறை அமைச்சா் கோவி.செழியன் தலைமையில் நடைபெற்ற கல்லூரி முதல்வா்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் 2021-2025 வரை தொடங்கப்பட்ட பாடப்பிரிவுகளில் மாணவா்களின் சோ்க்கை விவரங்கள், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளின் மாணவா்களின் தோ்ச்சி விவரங்கள், ஆசிரியா் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளா்களின் விவரங்கள், கல்லூரிகளின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், நலத்துறை விடுதிகள் ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.
மேலும், நான் முதல்வன், புதுமைப் பெண், தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டங்கள், போதை ஒழிப்புச் சங்கத்தின் செயல்பாடுகள், நிறுவன மேலாண்மைக் குழு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள், பாலின உளவியல் குழுவின் செயல்பாடுகள் குறித்து அமைச்சா் கேட்டறிந்தாா்.
இக் கூட்டத்தில், திருநெல்வேலி மண்டல கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநா் பா.விக்டோரியா தங்கம், இணை இயக்குநா்கள் சிந்தியா செல்வி, லட்சுமி, திருநெல்வேலி மண்டல தலைவா் மகேஸ்வரி, ராணி அண்ணா மகளிா் கல்லூரி முதல்வா் சுமிதா உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.