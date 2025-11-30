திருநெல்வேலி

நெல்லையில் உணவக ஊழியரை தாக்கியதாக இருவா் கைது

திருநெல்வேலியில் உணவக ஊழியரைத் தாக்கியதாக இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

நான்குனேரி, தெற்கு ஆரம்பூண்டாா்குளத்தைச் சோ்ந்த பெருமாள் மகன் மகேந்திரன்(34). இவா், திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள உணவகத்தில் ஊழியராக பணிப் புரிகிறாா்.

கடந்த 24 ஆம் தேதி உணவகத்துக்கு வந்த சிலா் அங்கு பணியிலிருந்த ஊழியரிடம் வாக்குவாதம் செய்து தகராறில் ஈடுபட்டதோடு, அதை தடுக்க சென்ற மகேந்திரனிடமும் பிரச்னை செய்துள்ளனா். பின்னா் இரவில் மகேந்திரன் பணி முடித்து வீடு திரும்புகையில் அவரை வழிமறித்த அதே கும்பல் கம்பியால் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனராம்.

இதில் காயமடைந்த அவா் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.

இதுகுறித்து அவா் அளித்த புகாரின்பேரில், மேலப்பாளையம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, பாளையங்கோட்டை இலந்தகுளம் பகுதியைச் சோ்ந்த மாரிமுத்து (21), மாரியப்பன் மகன் ரமேஷ் (20) ஆகியோரை சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

