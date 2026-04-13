மேலப்பாளையம் பகுதியில் இளைஞா்கள் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் தொடா்பாக 7 பேரை போஸீஸாா் கைது செய்தனா்.
மேலப்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த 30 வயது இளைஞா், அப்பகுதியில் சில தினங்களுக்கு முன்பு பைக்கில் சென்றபோது, அவருக்கும் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த சிலருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு மோதலாக மாறியதாம்.
இதுகுறித்து மேலப்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் இளைஞா் தரப்பில் அளித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிந்து வண்ணாா்பேட்டையைச் சோ்ந்த பரசுராமன்(24), பாளையங்கோட்டை, அண்ணாநகரைச் சோ்ந்த முத்துகணேஷ் (21), திருநெல்வேலி சந்திப்பு பகுதியைச் சோ்ந்த பிரபாகரன் (20), இசக்கிராஜா (21) ஆகியோரை கைது செய்தனா்.
மேலும் மற்றொரு தரப்பினரின் புகாரின் பேரில் கொக்கிரகுளம் பகுதியைச் சோ்ந்த அழகுமுத்து(22), ஹரிகிருஷ்ணன்(20), மகேஷ்(20) ஆகியோரை கைது செய்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
