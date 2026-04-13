திருநெல்வேலி

வி.கே.புரத்தில் எஸ்டிபிஐ கட்சியினா் பிரசாரம்

அய்யனாா் குளம் பகுதியில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வி.பி. துரை.

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 7:23 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வி.பி. துரைக்கு ஆதரவாக விக்கிரமசிங்கபுரம் நகர எஸ்டிபிஐ கட்சியினா் வாக்கு சேகரித்தனா்.

விக்கிரமசிங்கபுரம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளான அய்யனாா் குளம், கோட்டைவிளைபட்டி, முதலியாா்பட்டி, அகஸ்தியா்புரம், அனவன் குடியிருப்பு, பொதிகையடி, திருவள்ளுவா் நகா், புதுமனைத் தெரு, கீழக் கொட்டாரம், மேலக் கொட்டாரம் ஆகிய பகுதிகளில் எஸ்டிபிஐ கட்சியினா் வாக்கு சேகரித்தனா்.

அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி தோ்தல் பணிக்குழுத் தலைவா் தலைமையில் எஸ்டிபிஐ திருநெல்வேலி புகா் மாவட்டச் செயலா் அம்பை ஜலீல், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் வழக்குரைஞா் முகம்மது ஷபி, மகளிரணி மாவட்ட பொருளாளா் நா்கிஸ் பானு, நகரத் தலைவா்கள் அப்துல் ஜப்பாா், மஞ்சு (எ) மைதீன் பிள்ளை, மகளிரணி நகரத் தலைவா் பாத்திமா, நகரப் பொருளாளா் சம்சுதீன், நகர துணைத் தலைவா் சாதிக், செயற்குழு உறுப்பினா் இத்ரீஸ் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

