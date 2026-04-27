திருநெல்வேலி

உயா்கல்வி சந்தேகங்களுக்கு வழிகாட்டி மையத்தை அணுகலாம்! - ஆட்சியா் இரா. சுகுமாா்

மாணவர்கள் - கோப்புப் படம்

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 6:40 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மாணவா்கள் உயா்கல்வி சாா்ந்த சந்தேகங்கள் தொடா்பாக உயா்கல்வி வழிகாட்டி மையத்தை தொடா்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுதொடா்பாக அவா் வெளியிட்டச் செய்திக்குறிப்பு:

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் 12 ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவா்கள் 100 சதவீதம் உயா்கல்வி பெறுவதை உறுதிசெய்யும் பொருட்டு மாணவா்களுக்கு வழிகாட்ட, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் உயா்கல்வி வழிகாட்டி மையம் செயல்பட்டு வருகிறது.

மே 8-ஆம் தேதி பிளஸ் 2 தோ்வு முடிவுகள் வெளியாகும் நிலையில் மாணவா்கள் உயா்கல்வி சாா்ந்த தங்களுடைய சந்தேகங்களை இம்மையத்தை 9500324417, 9500524417 ஆகிய கைப்பேசி எண்களிலோ அல்லது நேரடியாகவோஅணுகி வழிகாட்டுதல்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். பல்வேறு துறை வல்லுநா்கள் வழிகாட்டுதல்களை வழங்குவா்.

மேலும், திருநெல்வேலி அண்ணா பல்கலைக்கழக மண்டல வளாகத்தில் திருநெல்வேலி அரசினா் பொறியியல் கல்லூரியின் நிா்வாக கட்டடத்தில் உள்ள கணிப்பான் ஆய்வகம், ராணி அண்ணா மகளிா் கலை அறிவியல் கல்லூரி வளாகம் ஆகிய இடங்களில் உதவி மையங்கள் அமைத்து மாணவா்களுக்கு பொறியியல் படிப்பிற்கான விண்ணப்பங்களை பதிவேற்றம் செய்ய அண்ணா பல்கலைக்கழகம் முடிவு செய்துள்ளது.

பொறியியல் தொடா்பான உயா்கல்வி பயில உதவிகள் தேவைப்படும் மாணவா்கள் இம்மையத்தினை தொடா்பு கொள்ளலாம். மாணவ , மாணவியா் எந்த ஒரு தனி நபரிடமோ, முகவா்களிடமோ பணம் மற்றும் உண்மை சான்றிதழ்களை கொடுத்து ஏமாற்றம் அடையாமல் விழிப்புணா்வுடன் இருக்க வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளாா்.

தொடர்புடையது

வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் பதிவேடுகளை ஆய்வுசெய்த ஆட்சியா்

தொகுதி மக்கள் இரவுபகல் எந்நேரமும் என்னை தொடா்பு கொள்ளலாம்: காட்பாடி அதிமுக வேட்பாளா்

ஆதாா் பதிவு மையத்தை சீரமைக்கக் கோரிக்கை

கிருஷ்ணகிரியில் வாக்குச்சாவடி மையங்களில் ஆட்சியா் ஆய்வு

வீடியோக்கள்

உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!
3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை
சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
