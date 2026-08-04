திருநெல்வேலியில் போலி ஆவணங்கள் மூலம் நில மோசடியில் ஈடுபட்டதாக கைது செய்யப்பட்டவா், குண்டா் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
மதுரை, ஜெய்ஹிந்த்புரம், மீனாம்பிகை நகா் 5-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த உச்சிமாகாளி மகன் திருப்பதி என்ற கவாத்து திருப்பதி(51).
இவா், திருநெல்வேலி மாநகரில் போலி ஆவணங்கள் மூலம் ஆள்மாறாட்டம் செய்து நில மோசடியில் ஈடுபட்டது தொடா்பான வழக்கில் மாநகர குற்றப்பிரிவு போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டிருந்தாா்.
தொடா்ந்து இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்த அவரை குண்டா் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க மாநகர காவல் ஆணையா் தேஷ்முக் சேகா் சஞ்சய் உத்தரவிட்டாா். அதன்படி, அவா் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் செவ்வாய்க்கிழமை அடைக்கப்பட்டாா்.
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