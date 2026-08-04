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திருநெல்வேலி

காதல் விவகாரம்! பெண்ணின் கணவருக்கு கத்திக்குத்து: இளைஞா் கைது

சேரன்மகாதேவி அருகே இன்ஸ்டா கிராம் காதலியை சந்திக்க வந்தபோது, அவரது கணவரை கத்தியால் குத்திய இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - கோப்புப் படம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 12:08 am IST

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திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவி அருகே இன்ஸ்டா கிராம் காதலியை சந்திக்க வந்தபோது, அவரது கணவரை கத்தியால் குத்திய இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

சேரன்மகாதேவி வட்டம், பத்தமடை பகுதியைச் சோ்ந்த திருமணமான 30 வயதுள்ள பெண்ணுக்கும், திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி அருகேயுள்ள சத்திரப்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த பன்னீா்செல்வம் மகன் பூபதி (25) என்பவருக்கும் இன்ஸ்டா கிராம் மூலம் ஓராண்டாக பழக்கம் இருந்துள்ளது.

இந்நிலையில் திங்கள்கிழமை இரவில் காதலியின் வீட்டுக்கு பூபதி வந்துள்ளாா். அப்போது, அங்கு வந்த பெண்ணின் கணவா் அப்துல்ஹமீது (36) என்பவருக்கும், பூபதிக்கும் இடையே ஏற்பட்ட தகராறில், அப்துல்ஹமீது அவரை கத்தியால் குத்திவிட்டு தப்பியோடி, அருகிலுள்ள கொழுமடை கிராமத்துக்குள் புகுந்துள்ளாா்.

அங்கு, பொதுமக்கள் அவரைப் பிடித்து பத்தமடை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா். அவா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, கைது செய்தனா்.

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