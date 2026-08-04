பாளையங்கோட்டையில் மாணவியை ஆபாசமாக திட்டிய ஹாக்கி பயிற்சியாளா் போக்ஸோவில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
பாளையங்கோட்டை, கே.டி.சி. நகா், பாரதியாா் நகரைச் சோ்ந்தவா் பெருமாள் (71). இவா் ஏழை மாணவ, மாணவிகளுக்கு தனது சொந்த செலவில் ஹாக்கி விளையாட்டுக்கான பயிற்சியை அளித்து வருகிறாா்.
இந்நிலையில் சம்பவத்தன்று அவரது குழுவில் சோ்ந்து பயிற்சி பெற்று வரும் மாணவி ஒருவா் சரியாக ஹாக்கி விளையாடவில்லை என கூறப்படுகிறது.
இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த பெருமாள், அந்த மாணவியை ஆபாசமாக திட்டியதாகவும், பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து மாணவி பாளையங்கோட்டை, அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து பெருமாளை கைது செய்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.