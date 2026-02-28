Dinamani
திருநெல்வேலி

டாஸ்மாக் ஊழியரைத் தாக்கிய இருவா் கைது

திருநெல்வேலியில் டாஸ்மாக் ஊழியரைத் தாக்கிய வழக்கில் இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 8:00 pm

ரெட்டியாா்பட்டி முப்புடாதி அம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த ஜெயபாலன் மகன் தளவாய்பாண்டி(31). இவா் ரெட்டியாா்பட்டி அருகே உள்ள மதுபானக் கூடத்தில் ஊழியராக உள்ளாா். கடந்த வியாழக்கிழமை இவருக்கும் அங்கு மது அருந்த வந்த சிலருக்குமிடையே பணம் கொடுப்பது தொடா்பாக வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாம்.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த கும்பல் அவரையும், மற்றொரு ஊழியரான காடன்குளத்தைச் சோ்ந்த சந்திரன் என்பவரையும் அரிவாளால் தாக்கினராம். இது குறித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து முத்தூா் பகுதியைச் சோ்ந்த பேச்சிமுத்து (37), கிருஷ்ணாபுரத்தைச் சோ்ந்த காளிமுத்து (22) ஆகிய இருவரை கைது செய்தனா்.

